Принц Гаррі попросив Меган Маркл зробити легкий макіяж перед зустріччю з батьком

Також герцог подбав про те, аби його кохана належним чином уклала волосся.

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Стало відомо, що принц Гаррі подбав про те, щоб Меган Маркл отримала схвалення короля Карла ІІІ при зустрічі, давши їй кілька порад щодо краси. Про це пише Page Six.

У нових вибухових мемуарах 38-річного герцога Сассекського "Spare" він згадав момент, коли його нинішня дружина зустріла його батька та королеву-консорта Каміллу Паркер-Боулз.

"Мег виглядала чудово", — написав він, додавши, що його кохана обрала "пишну спідницю з візерунком із квітами".

Син британського короля подбав про те, щоб колишня американська акторка уклала своє темне волосся — саме так, як "тато любить".

Він також закликав її наносити лише "трохи" макіяжу, оскільки батько принца Гаррі "не схвалював жінок, які багато фарбуються".

[ + – ] Король Карл ІІІ Фото: Getty Images

Пара навіть "кілька разів репетирувала" зустріч, коли Гаррі наказував Маркл зробити "реверанс" і "сказати "ваша королівська високість" або "сер" перед королем і поцілувати його, лише якщо він "нахилиться".

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Скриншот/ВВС

Що стосується королеви-консорта, принц Гаррі сказав, що реверанс не потрібний, на що його кохана засумнівалася.

Нагадаємо, король Карл ІІІ часто дозволяв собі жарти про "справжнього" батька принца Гаррі — коханця принцеси Діани.

Також Фокус писав про слова, які принц Гаррі сказав своїй бабусі, королеві Єлизаветі ІІ на прощання.