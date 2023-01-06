Король Карл ІІІ часто жартував про "справжнього" батька принца Гаррі
Британський монарх пригадував інтрижку принцеси Діани та Джеймса Г'юїтта.
Король Карл ІІІ неодноразово говорив "садистські" жарти щодо "справжнього" батька принца Гаррі, розповідає герцог Сассекський у своїх нових мемуарах "Запасний". Про це пише Page Six.
38-річний Гаррі виріс на тлі публічних припущень, що його справжнім батьком був колишній коханець принцеси Діани майор Джеймс Г'юїтт.
У своїй новій книзі "Spare", яка вийшла у вівторок, принц пише, як Карлу ІІІ, здавалося, подобалося робити образливі коментарі про справжнє походження сина.
"Тато любив розповідати історії, і це була одна з найкращих у його репертуарі. Він завжди закінчував спалахом філософствувань… Хто знає, чи справді я принц Уельський? Хто знає, чи я навіть твій справжній батько?" — пише принц Гаррі.
"Він сміявся і сміявся, хоча це був напрочуд безглуздий жарт, враховуючи чутки, що циркулювали саме тоді, що мій справжній батько був одним із колишніх коханців мами: майор Джеймс Г'юїтт. Однією з причин цих чуток було руде волосся майора Г'юїтта, але іншою причиною був садизм", — додає менший син короля Карла ІІІ.
Герцог Сассекський додав, що читачам таблоїдів сподобалася думка, що його тато насправді не був Карлом ІІІ.
"Можливо, їм стало краще від того, що життя молодого принца було смішним. Неважливо, що моя мати познайомилася з майором Г'юїттом лише через довгий час після мого народження", — пояснює син принцеси Діани.
Нагадаємо, король Карл ІІІ сказав принцесі Діані, що його робота виконана, після народження молодшого сина у 1984 році.
Також Фокус писав про інші одкровення принца Гаррі у його нових мемуарах.