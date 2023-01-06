Король Карл ІІІ часто жартував про "справжнього" батька принца Гаррі

Британський монарх пригадував інтрижку принцеси Діани та Джеймса Г'юїтта.

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Король Карл ІІІ неодноразово говорив "садистські" жарти щодо "справжнього" батька принца Гаррі, розповідає герцог Сассекський у своїх нових мемуарах "Запасний". Про це пише Page Six.

38-річний Гаррі виріс на тлі публічних припущень, що його справжнім батьком був колишній коханець принцеси Діани майор Джеймс Г'юїтт.

У своїй новій книзі "Spare", яка вийшла у вівторок, принц пише, як Карлу ІІІ, здавалося, подобалося робити образливі коментарі про справжнє походження сина.

"Тато любив розповідати історії, і це була одна з найкращих у його репертуарі. Він завжди закінчував спалахом філософствувань… Хто знає, чи справді я принц Уельський? Хто знає, чи я навіть твій справжній батько?" — пише принц Гаррі.

[ + – ] Принцеса Діана та Джеймс Г'юїтт Фото: Открытые источники

"Він сміявся і сміявся, хоча це був напрочуд безглуздий жарт, враховуючи чутки, що циркулювали саме тоді, що мій справжній батько був одним із колишніх коханців мами: майор Джеймс Г'юїтт. Однією з причин цих чуток було руде волосся майора Г'юїтта, але іншою причиною був садизм", — додає менший син короля Карла ІІІ.

Герцог Сассекський додав, що читачам таблоїдів сподобалася думка, що його тато насправді не був Карлом ІІІ.

[ + – ] Принц Гаррі Фото: Скриншот

"Можливо, їм стало краще від того, що життя молодого принца було смішним. Неважливо, що моя мати познайомилася з майором Г'юїттом лише через довгий час після мого народження", — пояснює син принцеси Діани.

Нагадаємо, король Карл ІІІ сказав принцесі Діані, що його робота виконана, після народження молодшого сина у 1984 році.

Також Фокус писав про інші одкровення принца Гаррі у його нових мемуарах.