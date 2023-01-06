Король Карл III часто шутил о "настоящем" отце принца Гарри
Британский монарх вспоминал интрижку принцессы Дианы и Джеймса Хьюитта.
Король Карл III неоднократно говорил "садистские" шутки по поводу "настоящего" отца принца Гарри, рассказывает герцог Сассекский в своих новых мемуарах "Запасной". Об этом пишет Page Six.
38-летний Гарри вырос на фоне публичных предположений, что его настоящим отцом был бывший любовник принцессы Дианы майор Джеймс Хьюитт.
В своей новой книге "Spare" принц пишет, как Карлу III, казалось, нравилось делать оскорбительные комментарии о подлинном происхождении сына.
"Папа любил рассказывать истории, и это была одна из лучших в его репертуаре. Он всегда заканчивал вспышкой философствований… Кто знает, действительно ли я принц Уэльский? Кто знает, твой ли я настоящий отец?" – пишет принц Гарри.
"Он смеялся и смеялся, хотя это была удивительно бессмысленная шутка, учитывая слухи, циркулировавшие именно тогда, что мой настоящий отец был одним из бывших любовников мамы: майор Джеймс Хьюитт. Одной из причин этих слухов были рыжие волосы майора Хьюитта, но другой причиной был садизм", — добавляет младший сын короля Карла ІІІ.
Герцог Сассекский отметил, что читателям таблоидов понравилось мнение, что его отцом на самом деле не был Карл III.
"Возможно, им стало лучше того, что жизнь молодого принца была смешной. Неважно, что моя мать познакомилась с майором Хьюиттом лишь спустя долгое время после моего рождения", — объясняет сын принцессы Дианы.
Напомним, король Карл III сказал принцессе Диане, что его работа выполнена после рождения младшего сына в 1984 году.
Также Фокус писал о других откровениях принца Гарри в его новых мемуарах.