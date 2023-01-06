Король Карл III часто шутил о "настоящем" отце принца Гарри

Британский монарх вспоминал интрижку принцессы Дианы и Джеймса Хьюитта.

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Король Карл III неоднократно говорил "садистские" шутки по поводу "настоящего" отца принца Гарри, рассказывает герцог Сассекский в своих новых мемуарах "Запасной". Об этом пишет Page Six.

38-летний Гарри вырос на фоне публичных предположений, что его настоящим отцом был бывший любовник принцессы Дианы майор Джеймс Хьюитт.

В своей новой книге "Spare" принц пишет, как Карлу III, казалось, нравилось делать оскорбительные комментарии о подлинном происхождении сына.

"Папа любил рассказывать истории, и это была одна из лучших в его репертуаре. Он всегда заканчивал вспышкой философствований… Кто знает, действительно ли я принц Уэльский? Кто знает, твой ли я настоящий отец?" – пишет принц Гарри.

[ + – ] Принцесса Диана и Джеймс Хьюитт Фото: Открытые источники

"Он смеялся и смеялся, хотя это была удивительно бессмысленная шутка, учитывая слухи, циркулировавшие именно тогда, что мой настоящий отец был одним из бывших любовников мамы: майор Джеймс Хьюитт. Одной из причин этих слухов были рыжие волосы майора Хьюитта, но другой причиной был садизм", — добавляет младший сын короля Карла ІІІ.

Герцог Сассекский отметил, что читателям таблоидов понравилось мнение, что его отцом на самом деле не был Карл III.

[ + – ] Принц Гарри Фото: Скриншот

"Возможно, им стало лучше того, что жизнь молодого принца была смешной. Неважно, что моя мать познакомилась с майором Хьюиттом лишь спустя долгое время после моего рождения", — объясняет сын принцессы Дианы.

Напомним, король Карл III сказал принцессе Диане, что его работа выполнена после рождения младшего сына в 1984 году.

Также Фокус писал о других откровениях принца Гарри в его новых мемуарах.