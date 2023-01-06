Принц Гаррі розкрив слова, які сказав королеві Єлизаветі ІІ на прощання

У день смерті бабусі герцог Сассекський запізнився на кілька годин.

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38-річний принц Гаррі зізнався, що він сказав королеві Єлизаветі ІІ в день її смерті. Про це пише Page Six.

У своїх скандальних мемуарах "Spare" герцог Сассекський розповідає, що пошепки сказав своїй покійній бабусі, що "сподівається, що вона буде щаслива" і що вона буде з його дідусем, принцом Філіпом, який помер у квітні 2021.

Принц Гаррі також пише в книзі, що він сказав монарху, що "захоплюється нею за те, що вона виконувала свої обов’язки до самого кінця", згадуючи про її присутність на святкуванні Платинового ювілею на троні у червні 2022.

[ + – ] Королева Єлизавета ІІ, Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Королівський син розповів такж, що він вийшов із кімнати своєї покійної бабусі в Балморалі в Шотландії та зателефонував Меган Маркл, щоб повідомити їй, що він прибув благополучно.

Зокрема, принц Гаррі приїхав до замку Балморал через кілька годин після того, як королева померла у віці 96 років 8 вересня 2022.

Повідомлялося, що менший син Карла ІІІ дізнався про смерть своєї бабусі з новин, а не від родичів. Також інсайдери розповідали, що батько принца Гаррі попросив його не брати до Балморалу із собою Меган Маркл.

[ + – ] Меган Маркл та королева Єлизавета ІІ

Нагадаємо, король Карл ІІІ часто висміював те, що принц Гаррі може не бути його сином.

Також Фокус писав про реакцію принца Гаррі на запрошення відвідати коронацію свого батька, короля Карла ІІІ.