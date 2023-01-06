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Принц Гаррі відповів на запрошення відвідати коронацію Карла ІІІ

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Фото: The Duke and Duchess of Sussex | Принц Гаррі та король Карл ІІІ

Офіційна церемонія відбудеться у травні 2023 року.

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Принцу Гаррі дали можливість відвідати коронацію короля Карла III у травні 2023, проте герцог відмовився. Про це пише Page Six.

"Багато чого може статися з цього моменту", — сказав син короля Тому Бредбі в трейлері свого майбутнього інтерв’ю ITV.

"Але двері завжди відкриті… М'яч на їхньому полі. Є багато чого для обговорення, і я дуже сподіваюся, що вони готові сісти і поговорити про це", — додав чоловік Меган Маркл.

У відвертій розмові, яка вийде в ефір 8 січня 2023 перед тим, як мемуари Гаррі "Spare" потраплять на полиці, королівська особа захищала те, що написала раніше.

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Принц Гаррі
Фото: Скріншот

"Я не знаю, як мовчання коли-небудь покращить ситуацію", — зазначив герцог Сассекський, додавши, що критики "не розуміють" його мотивів.

Зокрема принц Гаррі підтвердив, він усе ще вірить у монархію, але він не впевнений, чи "зіграє роль у її майбутньому".

Герцог Сассекський та його дружина Меган Маркл відмовилися від своїх королівських обов’язків у січні 2020 року та переїхали до США.

Відтоді королівська пара виступала проти британських роялів в березні 2021 в інтерв’ю Опрі Вінфрі, а також у документальному серіалі Netflix "Гаррі та Меган", який вийшов наприкінці 2022.

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Принц Гаррі та принц Вільям
Фото: Getty Images

Цікаво, що коронація Карла ІІІ відбудеться в день народження першого сина принца Гаррі Арчі Маунтбеттена-Віндзора — 6 травня 2023.

Нагадаємо, принц Гаррі та принц Вільям просили батька не одружуватися з Каміллою.

Також Фокус писав про "садистські" жарти короля Карла ІІІ про "справжнього" батька принца Гаррі.