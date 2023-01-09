Стала відома реакція принца Вільяма на скандальні мемуари брата

Низка експертів зазначає, що після цього принц Гаррі та принц Вільям остаточно посваряться.

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Стало відомо, як принц Уельський Вільям відреагував на скандальні мемуари свого молодшого брата, принца Гаррі. Про це пише Page Six.

Повідомляється, що старший син британського короля Карла ІІІ дуже розлючений на гору звинувачень, які випливають із мемуарів принца Гаррі "Spare".

Королівська експертка Кеті Ніколл зазначає, що "Вільям кипить і спустошений тим, що зробив Гаррі. І просто не може пробачити Гаррі те, що він написав".

У довгоочікуваних мемуарах герцог Сассекський пише, що його брат фізично напав на нього під час сварки через Меган Маркл.

"Усе сталося так швидко. Так дуже швидко. Він схопив мене за комір і повалив на підлогу", – зізнається молодший син принцеси Діани.

[ + – ] Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Я приземлився на собачу миску, яка тріснула під моєю спиною, шматки врізалися в мене. Якусь мить я полежав, ошелешений, а потім підвівся і сказав йому виходити", — додає герцог.

Зокрема принц Гаррі стверджував, що в результаті нападу він отримав видиму травму спини.

Також Ніколлс, авторка книги "Нова королівська сім’я: Спадщина королеви Єлизавети та майбутнє корони", зазначає, що британські рояли "готувалися до чогось грубого, чогось вибухового", але, швидше всього, не були готові до критики громадськості після опублікування скандальних мемуарів принца Гаррі.

[ + – ] Принц Вільям та принц Гаррі

Нагадаємо, принц Гаррі попросив Меган Маркл зробити легкий макіяж перед зустріччю з Карлом ІІІ.

Також Фокус писав про інші одкровення герцога Сассекського.