Король Карл III впервые вышел на публику после скандала с мемуарами принца Гарри (фото)

После выхода книги младшего сына монарха исключили из списка приглашенных на коронацию Карла III в мае 2023 года.

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Король Карл III впервые вышел на публику после скандала с мемуарами принца Гарри. Об этом пишет Нello Мagazine.

Британского монарха впервые сняли после выхода мемуаров принца Гарри "Spare", рассказывающих о королевской семье.

На фотографиях видно, как старшего сына покойной Елизаветы II вывозят из имения Сандрингем вместе с водителем. Карл III, одетый в горчичное пальто, смотрел в окно машины. Он находился в имении Норфолк с рождественского периода с королевой-консортом Камиллой, и они должны отправиться в свой шотландский дом в первые недели января 2023 года.

На этих фотографиях Карла III увидели впервые после первой публикации отрывков из книги "Spare", в которой герцог Сассекский утверждал, что на него напал его старший брат, принц Уильям.

[ + – ] Король Карл III Фото: Getty Images

Младший сын короля утверждал, что братья поссорились из-за своих отношений, а также жены Гарри Меган, что привело к тому, что Уильям бросился на Гарри и повалил его на землю.

Появление на публике монарха совпадает с выходом трейлера ITV, где принц Гарри рекламирует книгу и рассказывает о коронации его отца.

[ + – ] Король Карл III

Напомним, перед встречей с отцом принц Гарри попросил Меган Маркл сделать легкий макияж.

Также Фокус писал о реакции принца Уильяма на выход скандальных мемуаров младшего брата.