Кейт Міддлтон з'явилася на публіці у молочній сукні від Victoria Beckham (фото)

Дружина майбутнього короля Великої Британії відвідала найбільший критий ринок у Європі, де розповіла про свою ініціативу Shaping Us — підтримку та розвиток дітей у ранньому віці.

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Принцеса Уельська днями презентувала свій проєкт, присвячений розвитку дітей молодшого віку, та вчора побувала в університеті Лідса, де зустрілася зі студентами. Про це пише Hello.

У навчальний заклад Кетрін приїхала у смарагдовому пальті від Alexander McQueen, зшитому на замовлення, під яке несподівано одягла сукню молочного кольору від бренду Victoria Beckham. Наголошується, що Кетрін рідко носить сукні від британської дизайнерки Вікторії Бекхем.

Трикотажну сукню в рубчик вартістю 1 480 доларів було доповнено широким поясом на талії від Vanzetti за 56 доларів, і поєднувала його Кетрін із високими замшевими чоботами від Gianvito Rossi на підборах.

Образ Кейт Міддлтон доповнювали сумку-валіза смарагдового кольору в тон пальта від Manu Atelier вартістю 535 доларів та золоті сережки-кільця від Shyla Jewellery за 90 доларів.

Фотографи зробили кілька знімків із зустрічі Кейт зі студентами.

Нагадаємо, під час цього заходу 41-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон порушила правила королівського етикету на публіці.

Також Фокус писав про новий образ дружини принца Вільяма із бюджетним варіантом аксесуарів.