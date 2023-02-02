Кейт Міддлтон порушила королівський етикет (відео)

Дружина принца Вільяма відвідала найбільший критий ринок у Європі, де розповіла про свою ініціативу Shaping Us.

Related video

41-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон порушила правила королівського етикету на публіці.

Дружина майбутнього короля Великобританії відвідала найбільший критий ринок у Європі, де розповіла про свою ініціативу Shaping Us — підтримка та розвиток дітей у ранньому віці.

Спілкуючись з публікою, принцеса Уельська знову порушила королівський етикет, дозволивши невідомому чоловікові зробити з нею дружнє селфі. Коли він не міг налаштувати камеру та почав нервувати, Кейт Міддлтон заспокоїла чоловіка та підтримала його.

"Будь ласка, не хвилюйтеся. Усе гаразд. Ми всі нервуємо", — сказала мама трьох.

Після цього вони зробили спільне селфі, як видно з відео, опублікованого у соцмережах.

[ + – ] Кейт Міддлтон дозволила зробити з нею селфі

Для робочої поїздки дружина сина Карла ІІІ обрала молочну в’язану сукню бренду британської дизайнерки Вікторії Бекхем, доповнивши її класичним зеленим пальтом Alexander McQueen і коричневими замшевими чоботями Gianvito Rossi. Також принцеса Уельська додала кілька лаконічних аксесуарів.

Зазначимо, що раніше Кейт Міддлтон також порушила правило "королівського селфі".

[ + – ] Кейт Міддлтон

Нагадаємо, принц Гаррі вказав на різницю між Кетрін Міддлтон та Меган Маркл, яку він помітив ще під час першої спільної вечері королівських пар у 2016 році.

Також Фокус писав про новий образ дружини принца Вільяма з бюджетним варіантом аксесуарів.