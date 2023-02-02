Кейт Міддлтон порушила королівський етикет (відео)
Дружина принца Вільяма відвідала найбільший критий ринок у Європі, де розповіла про свою ініціативу Shaping Us.
41-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон порушила правила королівського етикету на публіці.
Дружина майбутнього короля Великобританії відвідала найбільший критий ринок у Європі, де розповіла про свою ініціативу Shaping Us — підтримка та розвиток дітей у ранньому віці.
Спілкуючись з публікою, принцеса Уельська знову порушила королівський етикет, дозволивши невідомому чоловікові зробити з нею дружнє селфі. Коли він не міг налаштувати камеру та почав нервувати, Кейт Міддлтон заспокоїла чоловіка та підтримала його.
"Будь ласка, не хвилюйтеся. Усе гаразд. Ми всі нервуємо", — сказала мама трьох.
Після цього вони зробили спільне селфі, як видно з відео, опублікованого у соцмережах.
Для робочої поїздки дружина сина Карла ІІІ обрала молочну в’язану сукню бренду британської дизайнерки Вікторії Бекхем, доповнивши її класичним зеленим пальтом Alexander McQueen і коричневими замшевими чоботями Gianvito Rossi. Також принцеса Уельська додала кілька лаконічних аксесуарів.
Зазначимо, що раніше Кейт Міддлтон також порушила правило "королівського селфі".
Нагадаємо, принц Гаррі вказав на різницю між Кетрін Міддлтон та Меган Маркл, яку він помітив ще під час першої спільної вечері королівських пар у 2016 році.
Також Фокус писав про новий образ дружини принца Вільяма з бюджетним варіантом аксесуарів.