Кейт Миддлтон нарушила королевский этикет (видео)

Жена принца Уильяма посетила самый большой крытый рынок в Европе, где рассказала о своей инициативе Shaping Us.

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41-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон нарушила правила королевского этикета на публике.

Жена будущего короля Великобритании посетила крупнейший крытый рынок в Европе, где рассказала о своей инициативе Shaping Us — поддержке и развитии детей в раннем возрасте.

Общаясь с публикой, принцесса Уэльская снова нарушила королевский этикет, позволив неизвестному мужчине сделать с ней дружеское селфи. Когда он не мог настроить камеру и начал нервничать, Кейт Миддлтон успокоила мужчину и поддержала его.

"Пожалуйста, не волнуйтесь. Все хорошо. Мы все нервничаем", — сказала мама троих.

После этого они сделали совместное селфи, как видно из видео, опубликованного в соцсетях.

[ + – ] Кейт Миддлтон позволила сделать с ней селфи

Для рабочей поездки жена сына Карла III выбрала вязаное молочное платье бренда британской дизайнера Виктории Бекхэм, дополнив его классическим зеленым пальто Alexander McQueen и коричневыми замшевыми сапогами Gianvito Rossi. Также принцесса Уэльская добавила несколько лаконичных аксессуаров.

Отметим, что ранее Кейт Миддлтон также нарушила правило "королевского селфи".

[ + – ] Кейт Миддлтон

Напомним, принц Гарри указал на разницу между Кэтрин Миддлтон и Меган Маркл, которую он заметил еще во время первого совместного ужина королевских пар в 2016 году.

Также Фокус писал о новом образе супруги принца Уильяма с бюджетным вариантом аксессуаров.