Кейт Миддлтон нарушила королевский этикет (видео)
Жена принца Уильяма посетила самый большой крытый рынок в Европе, где рассказала о своей инициативе Shaping Us.
41-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон нарушила правила королевского этикета на публике.
Жена будущего короля Великобритании посетила крупнейший крытый рынок в Европе, где рассказала о своей инициативе Shaping Us — поддержке и развитии детей в раннем возрасте.
Общаясь с публикой, принцесса Уэльская снова нарушила королевский этикет, позволив неизвестному мужчине сделать с ней дружеское селфи. Когда он не мог настроить камеру и начал нервничать, Кейт Миддлтон успокоила мужчину и поддержала его.
"Пожалуйста, не волнуйтесь. Все хорошо. Мы все нервничаем", — сказала мама троих.
После этого они сделали совместное селфи, как видно из видео, опубликованного в соцсетях.
Для рабочей поездки жена сына Карла III выбрала вязаное молочное платье бренда британской дизайнера Виктории Бекхэм, дополнив его классическим зеленым пальто Alexander McQueen и коричневыми замшевыми сапогами Gianvito Rossi. Также принцесса Уэльская добавила несколько лаконичных аксессуаров.
Отметим, что ранее Кейт Миддлтон также нарушила правило "королевского селфи".
Напомним, принц Гарри указал на разницу между Кэтрин Миддлтон и Меган Маркл, которую он заметил еще во время первого совместного ужина королевских пар в 2016 году.
Также Фокус писал о новом образе супруги принца Уильяма с бюджетным вариантом аксессуаров.