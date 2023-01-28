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Стиль жизни

Кейт Миддлтон вышла на публику в серьгах за 800 гривен (фото)

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Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон и принц Уильям

Жена принца Уильяма часто демонстрирует бюджетные варианты как основной одежды, так и аксессуаров.

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41-летняя принцесса Уэльска Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах за 18 фунтов стерлингов. Об этом пишет Hello Magazine.

Жена принца Уильяма вместе с мужем посетила Windsor Foodshare — благотворительную организацию, которая помогает нуждающимся семьям.

Для официального выхода в свет королевская персона выбрала довольно элегантный и стильный образ — яркую водолазку оттенка фуксия, классическое пальто Hobbs London Tilda, черные классические брюки. На ногах принцессы были темные ботинки.

В качестве аксессуаров мама троих добавила лаконичный ремень и золотые серьги. Сообщается, что цена такого украшения составляет 18 фунтов стерлингов (около 837 гривен).

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Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Кэтрин Миддлтон часто демонстрирует бюджетные варианты как основной одежды, так и аксессуаров.

Осенью 2022 года ходили слухи о четвертой беременности жены будущего короля Великобритании, однако домыслы в Сети до сих пор официально не подтвердились.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Fullscreen
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри рассказал о главном отличии между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которое он заметил еще во время первого совместного ужина в 2016 году.

Также Фокус подробнее писал о новом ярком образе 41-летней Кейт Миддлтон.