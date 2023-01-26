В малиновом пальто и водолазке: Кейт Миддлтон показала элегантный повседневный образ

Образ Кэтрин дополнила неброскими, но cтильными украшениями.

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41-летняя принцесса Уэльская продолжает экспериментировать с яркими и насыщенными цветами. Она использует их не только в торжественных образах, но и для более официальных мероприятий. Последний выход Кейт Миддлтон – пример того, как можно сочетать яркие оттенки в повседневном ансамбле.

Кэтрин вместе с мужем, принцем Уильямом, посетили банк еды Windsor Foodshare, помогающий нуждающимся людям и целым семьям, проживающим в этом районе. Они не только пообщались с сотрудниками организации, но и помогли упаковать посылки с едой.

[ + – ] Принц и принцесса Уэльские посетили Windsor Foodshare Фото: Getty

Для визита Кейт выбрала малиновое пальто и такого же цвета водолазку, сочетав их с черными прямыми брюками и темно-синими замшевыми туфлями. В качестве украшений Кэтрин надела золотые серьги.

По информации Hello, Windsor Foodshare, который в этом году отмечает свое 10-летие, раздает наборы, куда входят хлеб, яйца, свежие фрукты и овощи. Кроме еды, в них включены туалетно-косметические принадлежности и чистящие средства. Все покупается на денежные пожертвования от частных лиц и предприятий, а также местных торговых точек.

В 2022 году благотворительная организация помогла накормить более 7000 местных жителей, что на 18% больше, чем в предыдущем году, а это означает, что в среднем 150 человек получают еду от Windsor Foodshare в неделю.

Принц и принцесса Уэльские пообещали вернуться в проект, чтобы снова стать волонтерами, поскольку они проживают в Виндзоре, куда переехали в коттедж Аделаида прошлым летом.

Ранее Фокус писал о том, как Кейт Миддлтон переняла любовь покойной королевы к ярким цветам и смогла усовершенствовать этот стиль.