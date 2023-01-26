У малиновому пальті й водолазці: Кейт Міддлтон показала елегантний повсякденний образ

Образ Кетрін доповнила непомітними, але стильними прикрасами.

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41-річна принцеса Уельська продовжує експериментувати з яскравими та насиченими кольорами. Вона використовує їх не тільки в урочистих образах, а й для офіційних заходів. Останній вихід Кейт Міддлтон — приклад того, як можна поєднувати яскраві відтінки в повсякденному ансамблі.

Кетрін разом із чоловіком, принцом Вільямом, відвідали банк їжі Windsor Foodshare, який допомагає людям, що цього потребують, і цілим сім'ям, які проживають у цьому районі. Вони не лише поспілкувалися зі співробітниками організації, а й допомогли запакувати посилки з їжею.

[ + – ] Принц і принцеса Уельські відвідали Windsor Foodshare Фото: Getty

Для візиту Кейт обрала малинове пальто й такого ж кольору водолазку, поєднавши їх із чорними прямими брюками й темно-синіми замшевими туфлями. Як прикраси Кетрін одягла золоті сережки.

За інформацією Hello, Windsor Foodshare, який цього року відзначає своє 10-річчя, роздає набори, куди входять хліб, яйця, свіжі фрукти й овочі. Крім їжі, в них включені туалетно-косметичні приладдя й засоби для чищення. Все купується на грошові пожертвування від приватних осіб і підприємств, а також місцевих торгових точок.

У 2022 році благодійна організація допомогла нагодувати понад 7000 місцевих жителів, що на 18% більше, ніж попереднього року, а це означає, що в середньому 150 осіб отримують їжу від Windsor Foodshare на тиждень.

Принц і принцеса Уельські пообіцяли повернутися в проєкт, щоб знову стати волонтерами, оскільки вони мешкають у Віндзорі, куди переїхали в котедж "Аделаїда" минулого літа.

Раніше Фокус писав про те, як Кейт Міддлтон перейняла любов покійної королеви до яскравих кольорів і змогла вдосконалити цей стиль.