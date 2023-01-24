Кейт Міддлтон перейняла модну фішку Єлизавети II

За роки, проведені у королівській сім'ї, Кетрін сформувала свій ідеальний стиль.

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Принцеса Уельська Кетрін дедалі більше посилає світові сигнал у тому, що готова до ролі королеви і не розчарує підданих. Зокрема Кейт не тільки завзято дотримується традицій королівського будинку й навчилася тримати обличчя навіть у штормові ситуації навколо монархії, а й перейняла кращі звички покійної Єлизавети II, яка за допомогою одягу вміла сказати дуже багато. Так, дружина принца Вільяма, як і покійна королева, все частіше віддає на публіці перевагу яскравим монохромним ансамблям, чим славилася Її Величність.

За словами дизайнера Стюарта Парвіна, який створив більшість нарядів для покійної королеви в її пізньому віці, Єлизавета II любила яскраві кольори.

Фото: Royal Air Force/Twitter

Фото: Getty Images

Фото: The Royal Family/Twitter

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

"Для весілля Вільяма і Кетрін я дав Її Величності вибір із двох вбрань, які я вважав ідеальними. Але ні.

Королева визирнула у вікно і сказала: "Сьогодні не найяскравіший день, я хочу бути у жовтому". Вона відчувала, що погода похмура, і хотіла розвеселити публіку", — згадував він. За його словами, її улюблена фраза звучала так: "Мене треба побачити, щоб повірити", саме тому вона завжди виділялася у будь-якому натовпі.

Також королева використовувала колір у дипломатичних цілях. Наприклад, під час візиту до Ірландії вона надавала перевагу зеленому кольору, а на Ямайці була в канарково-жовтому.

Кетрін впевнено пішла її стопами. Якщо у вільний від заходів час вона може гуляти у коричневих речах, джинсах, темно-синіх джемперах і взутті Barbour, тепер її офіційний гардероб спрямований на те, щоб бути помітною і піднімати настрій усім, хто її бачить, за допомогою яскравого кольору.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty

За роки, проведені в центрі уваги, Кейт методом спроб і помилок навчилася бути нерішучою і не боятися кольору. Якщо раніше у неї були промахи з підбором відтінків, які на офіційних фото виглядали блідішими від звичайного, то останнім часом вона почала одягати по-справжньому яскраві речі: рожевий костюм від Alexander McQueen, синій ансамбль Catherine Walker з відповідним капелюшком-таблеткою, пурпурова сукня-пальто Emilia Wickstead з бордовими кортами, одягнене для державного візиту до Південної Африки. Ці образи нічим не поступаються тим, що так любила королева.

Принцеса Уельська не має настільки світлого обличчя, як у Єлизавети II, зауважив фотограф Сесіл Бітон. Однак, обравши життєрадісну колірну схему, вона довела, що вони з королевою поділяють здатність привносити яскравість, куди б вони не пішли.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпопулярніші образи Кейт Міддлтон.