Кейт Миддлтон перехватила модную фишку Елизаветы II

За годы, проведенные в королевской семье, Кэтрин сформировала свой идеальный стиль.

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Принцесса Уэльская Кэтрин все больше и больше посылает миру сигнал о том, что готова к роли королевы и не разочарует подданных. В частности Кейт не только рьяно соблюдает традиции королевского дома и научилась держать лицо даже в самые штормовые ситуации вокруг монархии, но и переняла лучшие привычки покойной Елизаветы II, которая с помощью одежды умела сказать очень много. Так, жена принца Уильяма, как и покойная королева, все чаще отдает на публике предпочтение ярким монохромным ансамблям, чем славилась Ее Величество.

По словам дизайнера Стюарта Парвина, который создал большинство нарядов для покойной королевы в ее позднем возрасте, Елизавета II обожала яркие цвета.

Фото: Royal Air Force/Twitter

Фото: Getty Images

Фото: The Royal Family/Twitter

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

"Для свадьбы Уильяма и Кэтрин я дал Ее Величеству выбор из двух нарядов, которые я счел идеальными. Но нет.

Королева выглянула в окно и сказала: "Сегодня не самый яркий день, я хочу быть в желтом". Она чувствовала, что погода унылая, и хотела развеселить публику", – вспоминал он. По его словам, ее любимая фраза звучала так: "Меня нужно увидеть, чтобы поверить", именно поэтому она всегда выделялась в любой толпе.

Также королева использовала цвет в дипломатических целях. Например, во время визита в Ирландию она отдавала предпочтение зеленому цвету, а на Ямайке была в канареечно-желтом.

Кэтрин уверенно пошла по ее стопам. Если в свободное от мероприятий время она может гулять в коричневых вещах, джинсах, темно-синих джемперах и обуви Barbour, теперь ее официальный гардероб направлен на то, чтобы быть заметной и поднимать настроение всем, кто ее видит, с помощью яркого цвета.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty

За годы, проведенные в центре внимания, Кейт методом проб и ошибок научилась быть нерешительной и не бояться цвета. Если раньше у нее были промахи с подбором оттенков, которые на официальных фото выглядели бледнее обычного, то в последнее время она начала надевать по-настоящему яркие вещи: розовый костюм от Alexander McQueen, синий ансамбль Catherine Walker с подходящей шляпкой-таблеткой, пурпурное платье-пальто Emilia Wickstead с бордовыми кортами, надетое для государственного визита в Южную Африку. Эти образы ничем не уступают тем, что так любила королева.

Принцесса Уэльская не имеет настолько светлого лица, как у Елизаветы II, заметил фотограф Сесил Битон. Однако, выбрав жизнерадостную цветовую схему, она доказала, что они с королевой разделяют способность привносить яркость, куда бы они ни пошли.

Напомним, ранее Фокус писал о самых популярных образах Кейт Миддлтон.