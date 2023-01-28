Кейт Міддлтон вийшла на публіку у сережках за 800 гривень (фото)
Дружина принца Вільяма часто демонструє бюджетні варіанти як основного одягу, так і аксесуарів.
41-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон вийшла у світ у сережках за 18 фунтів стерлінгів. Про це пише Hello Magazine.
Дружина принца Вільяма разом з чоловіком відвідала Windsor Foodshare — благодійну організацію, яка допомагає родинам, що цього потребують.
Для офіційного виходу у світ королівська персона обрала доволі елегантний та стильний образ — яскраву водолазку відтінку фуксія, класичне пальто Hobbs London Tilda, чорні класичні штани. На ногах принцеси були темні черевики.
У ролі аксесуарів мама трьох додала лаконічний ремінь та золоті сережки. Повідомляється, що ціна такої прикраси становить 18 фунтів стерлінгів (близько 837 гривень).
Кетрін Міддлтон часто демонструє бюджетні варіанти як основного одягу, так і аксесуарів.
Восени 2022 ходили чутки про четверту вагітність дружини майбутнього короля Великобританії, проте домисли в мережі досі офіційно не підтвердилися.
Нагадаємо, принц Гаррі розповів про головну відмінність між Кейт Міддлтон та Меган Маркл, яку він помітив ще під час першої спільної вечері у 2016 році.
Також Фокус детальніше писав про новий яскравий образ 41-річної Кейт Міддлтон.