Кейт Міддлтон вийшла на публіку у сережках за 800 гривень (фото)

Дружина принца Вільяма часто демонструє бюджетні варіанти як основного одягу, так і аксесуарів.

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41-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон вийшла у світ у сережках за 18 фунтів стерлінгів. Про це пише Hello Magazine.

Дружина принца Вільяма разом з чоловіком відвідала Windsor Foodshare — благодійну організацію, яка допомагає родинам, що цього потребують.

Для офіційного виходу у світ королівська персона обрала доволі елегантний та стильний образ — яскраву водолазку відтінку фуксія, класичне пальто Hobbs London Tilda, чорні класичні штани. На ногах принцеси були темні черевики.

У ролі аксесуарів мама трьох додала лаконічний ремінь та золоті сережки. Повідомляється, що ціна такої прикраси становить 18 фунтів стерлінгів (близько 837 гривень).

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Кетрін Міддлтон часто демонструє бюджетні варіанти як основного одягу, так і аксесуарів.

Восени 2022 ходили чутки про четверту вагітність дружини майбутнього короля Великобританії, проте домисли в мережі досі офіційно не підтвердилися.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі розповів про головну відмінність між Кейт Міддлтон та Меган Маркл, яку він помітив ще під час першої спільної вечері у 2016 році.

Також Фокус детальніше писав про новий яскравий образ 41-річної Кейт Міддлтон.