Кейт Миддлтон появилась на публике в молочном платье от Victoria Beckham (фото)

Жена будущего короля Великобритании посетила крупнейший крытый рынок в Европе, где рассказала о своей инициативе Shaping Us — поддержке и развитии детей в раннем возрасте.

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Принцесса Уэльская на днях презентовала свой проект, посвященный развитию детей младшего возраста, и вчера побывала в Лидском университете, где встретилась со студентами. Об этом пишет Hello.

В учебное заведение Кэтрин приехала в изумрудном пальто от Alexander McQueen, сшитом на заказ, под которое неожиданно надела платье молочного цвета от бренда Victoria Beckham. Отмечается, что Кэтрин редко носит платья от британского дизайнера Виктории Бекхэм.

Трикотажное платье в рубчик стоимостью 1480 долларов было дополнено широким поясом на талии от Vanzetti за 56 долларов, и сочетала его Кэтрин с высокими замшевыми сапогами от Gianvito Rossi на каблуках.

Образ Кейт Миддлтон дополняли сумка-чемодан изумрудного цвета в тон пальто от Manu Atelier стоимостью 535 долларов и золотые серьги-кольца от Shyla Jewellery за 90 долларов.

Фотографы сделали несколько снимков со встречи Кейт со студентами.

Напомним, во время этого мероприятия 41-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон нарушила правила королевского этикета на публике.

Также Фокус писал о новом образе супруги принца Уильяма с бюджетным вариантом аксессуаров.