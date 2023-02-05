Кейт Миддлтон опубликовала трогательное детское фото

Принцесса Уэльская недавно презентовала свой проект, посвященный важности развития детей младшего возраста.

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Принцесса Уэльская пропагандирует важность первых лет жизни ребенка, и поделилась в их с принцем Уильямом Instagram-аккаунте архивной фотографией себя в детстве, где запечатлена вместе с отцом Майклом Миддлтоном.

"Лица — лучшая игрушка для ребенка. Во вторник мы запустили #ShapingUs, чтобы привлечь внимание к жизненно важной роли, которую наши ранние годы играют в формировании остальной части нашей жизни.

В эти выходные мы будем рады, если вы все проведете время со своими друзьями, семьями, коллегами и сообществом, рассказывая о своем раннем детстве и о том, как оно повлияло на вашу жизнь.

Я надеюсь, что вы также подумаете о том, чтобы присоединиться ко мне и поделиться своей фотографией перед своим пятым днем ​​рождения, чтобы помочь в этих разговорах, а также поделиться улыбками и воспоминаниями", — написала в подписи к фото Кэтрин и дополнила, что кадр был сделан ее мамой Кэрол.

Напомним, жена будущего короля Великобритании Кейт Миддлтон посетила крупнейший крытый рынок в Европе, где рассказала о своей инициативе Shaping Us — поддержке и развитии детей в раннем возрасте.

Также Фокус публиковал подборку детских фотографий в честь 41-летия принцессы Уэльской.