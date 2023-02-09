Кейт Миддлтон вышла в свет в блейзере Zara за 99 долларов (фото)

Королевская персона уже неоднократно выбирала похожие текстурированные блейзеры от испанского бренда.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла в свет в блейзере Zara за 99 долларов. Об этом пишет Page Six.

Жена будущего короля Великобритании выбрала снежно-белый блейзер Zara во время встречи с капитаном Прит Чанди в школе в Дерби, Англия, чтобы отпраздновать рекордную антарктическую выставку офицера армии.

41-летняя мама троих вышла в кроссовках по этому случаю, дебютировав в двухбортном твидовом блейзере за 99 долларов (около четырех тысяч гривен) от любимого бренда Zara.

Это традиционный образ для принцессы Уэльской, которая в течение многих лет носила как зеленую, так и красную версии текстурированных блейзеров популярного испанского бренда.

Снизу она надела простой белый свитер с длинными рукавами, сочетая этот образ с кроссовками Veja из белого и розового золота (150 долларов), которые она демонстрировала на нескольких других мероприятиях, темными брюками, золотыми серьгами-кольцами Accessorize с жемчугом и золотыми подвесками (12 долларов).

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Сегодня было фантастически услышать все о ее полярной экспедиции и увидеть, как она вдохновляет следующее поколение молодых девушек верить, что они могут добиться всего, что задумали!" — прокомментировала свою встречу Кэтрин Миддлтон.

[ + – ] Кейт Миддлтон

Напомним, Кейт Миддлтон нарушила королевский этикет на публике.

Также Фокус писал о строгом правиле воспитания детей Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.