Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Какого строгого правила придерживаются Кейт Миддлтон и принц Уильям при воспитании детей

Кейт Миддлтон и принц Уильям Кейт Миддлтон и принц Уильям дети, воспитание детей, королевская семья Великобритании
Фото: Getty | Кейт Миддлтон и принц Уильям

Королевская пара воспитывает троих наследников, один из которых в свое время станет королем или королевой Великобритании.

Related video

Стало известно, какого правила воспитания детей придерживаются принц Уильям и Кейт Миддлтон. Об этом пишет Page Six.

Сообщается, что королевская пара имеет "одно суровое домашнее правило" для своих детей, запрещающее крики в доме.

"Кричать абсолютно запрещено" для 9-летнего принца Джорджа, 7-летней принцессы Шарлотты и 4-летнего принца Луи, а любой намек на крик друг на друга "решается удалением".

"Их забирают с места ссоры или срыва, и Кейт или Уильям с ними спокойно разговаривают", — рассказывает источник, близкий к принцу и принцессе Уэльским.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Джорджем Fullscreen
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Джорджем
Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Родительское поведение Кейт Миддлтон было замечено во время Платинового юбилея королевы Елизаветы II, когда принц Луи был пойман, кладя руку на рот своей матери на видео, которое стало вирусным в Сети.

Королевская эксперт Кэти Николл утверждает, что сын Карла III и его возлюбленная отмечают творчество своих детей и поощряют проводить время на свежем воздухе или заниматься искусством и ремеслами.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Джорджем Fullscreen
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Джорджем
Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон призналась, что в современном мире очень тяжело воспитывать детей.

Также Фокус писал, что принцесса Уэльская нарушила королевский этикет на публике.