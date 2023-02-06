Какого строгого правила придерживаются Кейт Миддлтон и принц Уильям при воспитании детей
Королевская пара воспитывает троих наследников, один из которых в свое время станет королем или королевой Великобритании.
Стало известно, какого правила воспитания детей придерживаются принц Уильям и Кейт Миддлтон. Об этом пишет Page Six.
Сообщается, что королевская пара имеет "одно суровое домашнее правило" для своих детей, запрещающее крики в доме.
"Кричать абсолютно запрещено" для 9-летнего принца Джорджа, 7-летней принцессы Шарлотты и 4-летнего принца Луи, а любой намек на крик друг на друга "решается удалением".
"Их забирают с места ссоры или срыва, и Кейт или Уильям с ними спокойно разговаривают", — рассказывает источник, близкий к принцу и принцессе Уэльским.
Родительское поведение Кейт Миддлтон было замечено во время Платинового юбилея королевы Елизаветы II, когда принц Луи был пойман, кладя руку на рот своей матери на видео, которое стало вирусным в Сети.
Королевская эксперт Кэти Николл утверждает, что сын Карла III и его возлюбленная отмечают творчество своих детей и поощряют проводить время на свежем воздухе или заниматься искусством и ремеслами.
Напомним, Кейт Миддлтон призналась, что в современном мире очень тяжело воспитывать детей.
Также Фокус писал, что принцесса Уэльская нарушила королевский этикет на публике.