Кейт Миддлтон призналась, что воспитывать детей очень трудно (видео)

Жена принца Уильяма уже становилась мамой трижды. А осенью 2022 года ходили слухи, что она беременна четвертым ребенком.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон призналась, что в современном мире воспитывать детей достаточно сложно.

Мама троих, воспитывающая 9-летнего принца Джорджа, 7-летнюю принцессу Шарлотту и 4-летнего принца Луи, обратилась к вызовам и трудностям воспитания детей в рамках своей новой кампании "Формируем нас".

"Каждая семья разная. Давление, с которым мы встречаемся, разное, и в то же время повышается важность раннего детства", — рассказала принцесса британскому радиоведущему Роману Кемпу.

Кэтрин Миддлтон продолжила: "На самом деле это означает, что им нужна поддержка и помощь в изменении приоритетов в семейной жизни, домашней жизни и всем, что нужно для воспитания детей сегодня, потому что это трудно".

[ + – ] Кейт Миддлтон рассказала о трудностях воспитания детей

В частности, возлюбленная будущего британского монарха отметила, что на ребенка сейчас больше влияет среда, в которой он воспитывается, и эмоциональная поддержка, которую он получает, чем то, какие игрушки или подарки он имеет.

"Взаимоотношения в семье или окружении ребенка очень важны. Среда, в которой вы воспитываете ребенка, так же важна, как и опыт, которым вы его привлекаете", — добавила мама троих.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

Напомним, Кейт Миддлтон поделилась трогательным детским снимком.

Также Фокус писал о модных выходах Кейт Миддлтон в первом месяце 2023 года.