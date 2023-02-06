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Стиль життя

Кейт Міддлтон зізналася, що виховувати дітей наразі дуже важко (відео)

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми

Дружина принца Вільяма вже ставала мамою тричі. А восени 2022 ходили чутки, що вона вагітна четвертою дитиною.

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зізналася, що у сучасному світі виховувати дітей доволі важко.

Мама трьох, яка виховує 9-річного принца Джорджа, 7-річну принцесу Шарлотту та 4-річного принца Луї, звернулася до викликів і труднощів виховання дітей у рамках своєї нової кампанії "Формуємо нас".

"Кожна родина різна. Тиск, з яким ми зустрічаємося, різний, і в той же час підвищується важливість раннього дитинства", — розповіла принцеса британському радіоведучому Роману Кемпу.

Кетрін Міддлтон продовжила: "Насправді це означає, що їм потрібна підтримка та допомога у зміні пріоритетів у сімейному житті, домашньому житті та всьому, що потрібно для виховання дітей сьогодні, тому що це важко".

Кейт Міддлтон розповіла про труднощі виховання дітей

Зокрема кохана майбутнього британського монарха зазначила, що на дитину наразі більше впливає середовище, у якому вона виховується, і емоційна підтримка, яку вона отримує, ніж те, які іграшки чи подарунки вона отримує.

"Взаємовідносини в сім’ї чи оточенні дитини дуже важливі. Середовище, у якому ви виховуєте дитину, таке ж важливе, як і досвід, яким ви її залучаєте", — додала мама трьох.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Fullscreen
Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми
Фото: Скриншот видео

Нагадаємо, Кейт Міддлтон поділилася зворушливим дитячим знімком.

Також Фокус писав про модні виходи Кейт Міддлтон у першому місяці 2023 року.