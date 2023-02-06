Кейт Міддлтон зізналася, що виховувати дітей наразі дуже важко (відео)

Дружина принца Вільяма вже ставала мамою тричі. А восени 2022 ходили чутки, що вона вагітна четвертою дитиною.

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зізналася, що у сучасному світі виховувати дітей доволі важко.

Мама трьох, яка виховує 9-річного принца Джорджа, 7-річну принцесу Шарлотту та 4-річного принца Луї, звернулася до викликів і труднощів виховання дітей у рамках своєї нової кампанії "Формуємо нас".

"Кожна родина різна. Тиск, з яким ми зустрічаємося, різний, і в той же час підвищується важливість раннього дитинства", — розповіла принцеса британському радіоведучому Роману Кемпу.

Кетрін Міддлтон продовжила: "Насправді це означає, що їм потрібна підтримка та допомога у зміні пріоритетів у сімейному житті, домашньому житті та всьому, що потрібно для виховання дітей сьогодні, тому що це важко".

[ + – ] Кейт Міддлтон розповіла про труднощі виховання дітей

Зокрема кохана майбутнього британського монарха зазначила, що на дитину наразі більше впливає середовище, у якому вона виховується, і емоційна підтримка, яку вона отримує, ніж те, які іграшки чи подарунки вона отримує.

"Взаємовідносини в сім’ї чи оточенні дитини дуже важливі. Середовище, у якому ви виховуєте дитину, таке ж важливе, як і досвід, яким ви її залучаєте", — додала мама трьох.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

Нагадаємо, Кейт Міддлтон поділилася зворушливим дитячим знімком.

Також Фокус писав про модні виходи Кейт Міддлтон у першому місяці 2023 року.