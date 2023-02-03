Малинове пальто та червоний костюм. Топ 5 модних виходів Кейт Міддлтон у 2023 році

Початок 2023 року для принцеси Уельської був затьмарений виходом мемуарів принца Гаррі, в яких він приділив їй чимало уваги. Але щоразу з'являючись на людях, Кейт виглядала бездоганно.

Related video

Для королівської родини Великої Британії початок 2023 року видався не найприємнішим. Принц Гаррі таки випустив свою книгу мемуарів "Запасний", в якій висунув претензії практично всім своїм родичам.

Але всі вони, особливо принц Вільям і Кейт Міддлтон продовжували виконувати свої обов'язки і з'являтися на публіці. І принцеса Уельська, розуміючи, що до неї буде прикута увага громадськості, щоразу виглядала бездоганно та ретельно підбирала вбрання.

Фокус зібрав топ 5 виходів Кейт Міддлтон у світ у 2023 році.

Улюблене картате пальто

12 січня Вільям і Кейт відвідали Королівську університетську лікарню Ліверпуля. Це була їх перша поява на публіці після виходу мемуарів принца Гаррі й Кейт одягла своє улюблене пальто в зелену та синю клітинку. Вона часто його одягає, коли у Британії стає прохолодно, і щоразу підбирає до нього новий образ.

[ + – ] Улюблене картате пальто принцеси Уельської

Цього разу це була темно-синя тепла сукня, перехоплена в талії, чорні туфельки та невелика сумочка. Виглядала Кейт чудово й елегантно.

Бежеве пальто та яскравий ансамбль

Через кілька днів принцеса Уельська сама, без чоловіка, відвідала Лутоне (Бедфордшир) дитячий садок Foxcubs в межах своєї поточної роботи з підвищення важливості раннього дитинства для досягнення результатів протягом усього життя.

[ + – ] Принцеса Уельська часто одягає улюблені речі Фото: Getty Images

І знову одягла свої улюблені речі: бежеве пальто з верблюжої шерсті від Massimo Dutti за 349 фунтів. І знаменитий червоний трикотажний комплект із червоних светру та спідниці за 1 600 фунтів стерлінгів від нью-йоркської дизайнерки Gabriella Hearst, яка славиться тим, що створює екологічний одяг.

Чорний блейзер

Зустрічаючись з експертами та вченими, котрі спеціалізуються на розвитку дітей молодшого віку у Віндзорському замку, Кейт Міддлтон обрала приголомшливий блейзер від Александра Макквіна за 1 500 доларів, який ідеально поєднувався з її чорними вузькими штанами та блузкою від Holland Coo.

[ + – ] Блейзер від Александра Макквіна Фото: Getty Images

Раніше вона вже одягала цей блейзер, тож очевидно він серед її улюблених. Адже не дивлячись на простоту фасону, що здається, його відрізняє оригінальний дизайн лацканів і кишень.

Малинове пальто

Кейт Міддлтон уже давно перейняла звичку покійної королеви Єлизавети вдягати яскраві речі, щоб гарантовано виділятися у натовпі.

[ + – ] Малиновий образ — один із найяскравіших Фото: Getty

І, відвідуючи банк їжі Windsor Foodshare, що допомагає нужденним, Кейт обрала дуже яскравий ансамбль із водолазки та короткого пальта.

Малиновий колір точно привертав до себе увагу. Яскраві кольори Кейт врівноважила чорними брюками і сірими туфлями.

Червоний костюм

І найяскравішою появою принцеси Уельської на публіці став її з принцем Вільямом візит на урочистий прийом, організований Центром раннього дитинства Королівського фонду у штаб-квартирі BAFTA у Лондоні.

[ + – ] Шикарний червоний костюм справив фурор Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон сяяла в розкішному червоному костюмі від Alexander McQueen за 1 980 фунтів стерлінгів. Образ принцеса доповнила клатчем і туфлями Gianvito Rossi у тон.

А її сережки, як завжди і буває, вже стали хітом продажу. Прикраса від Chalk Jewellery із золота та акрилу повторює декоративні деталі стелі головної сцени королівського оперного театру в Лондоні. І вони стали центральним елементом модного образу Кейт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найдорожчі вбрання Кейт Міддлтон за 2022 рік.