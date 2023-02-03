Малиновое пальто и красный костюм. Топ-5 модных выходов Кейт Миддлтон в 2023 году
Начало 2023 года для принцессы Уэльской было омрачено выходом мемуаров принца Гарри, в которых он уделил ей немало внимания. Но, каждый раз появляясь на людях, Кейт выглядела безупречно.
Для королевской семьи Великобритании начало 2023 года выдалось не самым приятным. Принц Гарри все-таки выпустил свою книгу мемуаров "Запасной", в которой предъявил претензии практически всем своим родственникам.
Но все они, а особенно принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжали исполнять свои обязанности и появляться на публике. И принцесса Уэльская, понимая, что к ней будет приковано внимание общественности, каждый раз выглядела безупречно и тщательно подбирала наряды.
Фокус собрал топ-5 выходов Кейт Миддлтон в свет в 2023 году.
Любимое клетчатое пальто
12 января Уильям и Кейт посетили Королевскую университетскую больницу Ливерпуля. Это было их первое появление на публике после выхода мемуаров принца Гарри и Кейт надела свое любимое пальто в зеленую и синюю клетку. Она часто его надевает, когда в Британии становится прохладно, и каждый раз подбирает к нему новый образ.
В этот раз это было темно-синее теплое платье, перехваченное в талии, черные туфельки и небольшая сумочка. Выглядела Кейт прекрасно и элегантно.
Бежевое пальто и яркий ансамбль
Несколько дней спустя принцесса Уэльская сама, без супруга, посетила Лутоне (Бедфордшир) детский сад Foxcubs в рамках своей текущей работы по повышению важности раннего детства для достижения результатов на протяжении всей жизни.
И снова надела свои любимые вещи: бежевое пальто из верблюжьей шерсти от Massimo Dutti за 349 фунтов. И знаменитый красный трикотажный комплект из красных свитера и юбки за 1600 фунтов стерлингов от нью-йоркского дизайнера Gabriella Hearst, которая славится тем, что создает экологичную одежду.
Черный блейзер
Встречаясь с экспертами и учеными, специализирующимися на развитии детей младшего возраста в Виндзорском замке, Кейт Миддлтон выбрала потрясающий блейзер от Александра Маккуина за 1500 долларов, который идеально сочетался с ее черными узкими брюками и блузкой от Holland Cooper.
Ранее она уже надевала этот блейзер, так что явно в числе ее любимых. Ведь не смотря на кажущуюся простоту фасона, его отличает оригинальный дизайн лацканов и карманов.
Малиновое пальто
Кейт Миддлтон уже давно переняла привычку покойной королевы Елизаветы надевать яркие вещи, чтобы гарантированно выделяться в толпе.
И, посещая банк еды Windsor Foodshare, помогающий нуждающимся, Кейт выбрала очень яркий ансамбль из водолазки и короткого пальто.
Малиновый цвет точно привлекал к себе внимание. Яркие цвета кейт уравновесила черными брюками и серыми туфлями.
Красный костюм
И самым ярким появлением принцессы Уэльской на публике, стал ее с прицнем Уильямом визит на торжественный прием, организованный Центром раннего детства Королевского фонда в штаб-квартире BAFTA в Лондоне.
Кейт Миддлтон блистала в роскошном красном костюме от Alexander McQueen за 1980 фунтов стерлингов. Образ принцесса дополнила клатчем и туфлями Gianvito Rossi в тон.
А ее серьги, как обычно и бывает, уже стали хитом продаж. Украшение от Chalk Jewellery из золота и акрила повторяет декоративные детали потолка главной сцены королевского оперного театра в Лондоне. И они точно стали центральным элементом модного образа Кейт.
Напомним, ранее Фокус писал о самых дорогих нарядах Кейт Миддлтон за 2022 год.