Малиновое пальто и красный костюм. Топ-5 модных выходов Кейт Миддлтон в 2023 году

Начало 2023 года для принцессы Уэльской было омрачено выходом мемуаров принца Гарри, в которых он уделил ей немало внимания. Но, каждый раз появляясь на людях, Кейт выглядела безупречно.

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Для королевской семьи Великобритании начало 2023 года выдалось не самым приятным. Принц Гарри все-таки выпустил свою книгу мемуаров "Запасной", в которой предъявил претензии практически всем своим родственникам.

Но все они, а особенно принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжали исполнять свои обязанности и появляться на публике. И принцесса Уэльская, понимая, что к ней будет приковано внимание общественности, каждый раз выглядела безупречно и тщательно подбирала наряды.

Фокус собрал топ-5 выходов Кейт Миддлтон в свет в 2023 году.

Любимое клетчатое пальто

12 января Уильям и Кейт посетили Королевскую университетскую больницу Ливерпуля. Это было их первое появление на публике после выхода мемуаров принца Гарри и Кейт надела свое любимое пальто в зеленую и синюю клетку. Она часто его надевает, когда в Британии становится прохладно, и каждый раз подбирает к нему новый образ.

[ + – ] Любимое клетчатое пальто принцессы Уэльской

В этот раз это было темно-синее теплое платье, перехваченное в талии, черные туфельки и небольшая сумочка. Выглядела Кейт прекрасно и элегантно.

Бежевое пальто и яркий ансамбль

Несколько дней спустя принцесса Уэльская сама, без супруга, посетила Лутоне (Бедфордшир) детский сад Foxcubs в рамках своей текущей работы по повышению важности раннего детства для достижения результатов на протяжении всей жизни.

[ + – ] Принцесса Уэльская часто надевает любимые вещи Фото: Getty Images

И снова надела свои любимые вещи: бежевое пальто из верблюжьей шерсти от Massimo Dutti за 349 фунтов. И знаменитый красный трикотажный комплект из красных свитера и юбки за 1600 фунтов стерлингов от нью-йоркского дизайнера Gabriella Hearst, которая славится тем, что создает экологичную одежду.

Черный блейзер

Встречаясь с экспертами и учеными, специализирующимися на развитии детей младшего возраста в Виндзорском замке, Кейт Миддлтон выбрала потрясающий блейзер от Александра Маккуина за 1500 долларов, который идеально сочетался с ее черными узкими брюками и блузкой от Holland Cooper.

[ + – ] Блейзер от Александра Маккуина Фото: Getty Images

Ранее она уже надевала этот блейзер, так что явно в числе ее любимых. Ведь не смотря на кажущуюся простоту фасона, его отличает оригинальный дизайн лацканов и карманов.

Малиновое пальто

Кейт Миддлтон уже давно переняла привычку покойной королевы Елизаветы надевать яркие вещи, чтобы гарантированно выделяться в толпе.

[ + – ] Малиновый образ - один из самых ярких Фото: Getty

И, посещая банк еды Windsor Foodshare, помогающий нуждающимся, Кейт выбрала очень яркий ансамбль из водолазки и короткого пальто.

Малиновый цвет точно привлекал к себе внимание. Яркие цвета кейт уравновесила черными брюками и серыми туфлями.

Красный костюм

И самым ярким появлением принцессы Уэльской на публике, стал ее с прицнем Уильямом визит на торжественный прием, организованный Центром раннего детства Королевского фонда в штаб-квартире BAFTA в Лондоне.

[ + – ] Шикарный красный костюм произвел фурор Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон блистала в роскошном красном костюме от Alexander McQueen за 1980 фунтов стерлингов. Образ принцесса дополнила клатчем и туфлями Gianvito Rossi в тон.

А ее серьги, как обычно и бывает, уже стали хитом продаж. Украшение от Chalk Jewellery из золота и акрила повторяет декоративные детали потолка главной сцены королевского оперного театра в Лондоне. И они точно стали центральным элементом модного образа Кейт.

Напомним, ранее Фокус писал о самых дорогих нарядах Кейт Миддлтон за 2022 год.