Якого суворого правила дотримуються Кейт Міддлтон та принц Вільям при вихованні дітей

Королівська пара виховує трьох спадкоємців, один з яких свого часу стане королем чи королевою Великобританії.

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Стало відомо, якого правила виховання дітей дотримуються принц Вільям та Кейт Міддлтон. Про це пише Page Six.

Повідомляється, що королівська пара має "одне суворе домашнє правило" для своїх дітей, яке забороняє крики в будинку.

"Кричати абсолютно заборонено" для 9-річного принца Джорджа, 7-річної принцеси Шарлотти та 4-річного принца Луї, а будь-який натяк на крик одне на одного "вирішується видаленням".

"Їх забирають з місця сварки або зриву, і Кейт або Вільям з ними спокійно розмовляють", — розповідає джерело, близьке до принца та принцеси Уельських.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон із сином Джорджем Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Батьківська поведінка Кейт Міддлтон була помічена під час Платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ, коли принц Луї був спійманий, кладучи руку на рот своєї матері на відео, яке стало вірусним у мережі.

Королівська експертка Кеті Ніколл стверджує, що син Карла ІІІ і його кохана наголошують на творчості своїх дітей і заохочують проводити час на свіжому повітрі або займатися мистецтвом і ремеслами.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон із сином Джорджем Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зізналася, що в сучасному світі дуже важко виховувати дітей.

Також Фокус писав про те, що принцеса Уельська порушила королівський етикет на публіці.