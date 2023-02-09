Кейт Міддлтон вийшла у світ у блейзері Zara за 99 доларів (фото)
Королівська особа вже неодноразово обирала схожі текстуровані блейзери від іспанського бренду.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вийшла у світ у блейзері Zara за 99 доларів. Про це пише Page Six.
Дружина майбутнього короля Великобританії обрала сніжно-білий блейзер Zara під час зустрічі з капітаном Пріт Чанді в школі в Дербі, Англія, щоб відсвяткувати рекордну антарктичну виставку офіцера армії.
41-річна мама трьох вийшла в кросівках з цієї нагоди, дебютувавши в двобортному твідовому блейзері за 99 доларів (близько чотирьох тисяч гривень) від улюбленого бренду Zara.
Це традиійний образ для принцеси Уельської, яка протягом багатьох років носила як зелену, так і червону версії текстурованих блейзерів популярного іспанського бренду.
Знизу вона надягла простий білий светр із довгими рукавами, поєднуючи цей образ із кросівками Veja з білого та рожевого золота (150 доларів), які вона демонструвала на кількох інших заходах, темними штанами, золотими сережками-кільцями Accessorize із перлами та золотими підвісками (12 доларів).
"Сьогодні було фантастично почути все про її полярну експедицію і побачити, як вона надихає наступне покоління молодих дівчат вірити, що вони можуть досягти всього, що задумали! 💪" — прокоментувала свою зустріч Кетрін Міддлтон.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон порушила королівський етикет на публіці.
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