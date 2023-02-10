Кейт Міддлтон та принц Вільям уперше відвідали Корнуолл з новими титулами (фото)

Королівська пара стала гостями Національного морського музею та Центру Драцени.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям уперше відвідали Корнуолл у новому статусі герцога та герцогині Корнуольських. Про це пише People.

Королівська пара стала гостями Національного морського музею та Центру Драцени, де вони поспілкувалися зі своїми підданими та гарно провели час.

Для поїздки дружина майбутнього короля Великобританії вибрала вишневий аутфіт: гольф Kiltane і спідницю-міді Edeline Lee. Свій монохромний ансамбль герцогиня Корнуольська доповнила замшевими чоботями Gianvito Rossi та діамантовими сережками Emily Mortimer Jewellery. Її волосся традиційно було укладене легенькими локонами.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Тим часом старший син короля Карла ІІІ зробив ставку на темні відтінки у своєму образі та продемонстрував класичний костюм.

Після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 її онук, принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон отримали значні статки та нові титули. Зокрема подружжя стало називатися принцом та принцесою Уельськими. А також вони стали власниками титулів герцога та герцогині Корнуольських: раніше вони належали Карлу ІІІ та королеві-консорту Каміллі.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон зустрілася зі школярами.

Також Фокус писав про вихід Кейт Міддлтон у блейзері за 99 доларів.