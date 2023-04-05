Королеві-консорту Каміллі пророкують новий титул після коронації Карла III

Після весілля з принцом Чарльзом Камілла стала принцесою-консортом, зараз вона – королева-консорт. Однак скоро це може змінитися.

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Після того, як відбудеться коронація Карла III, королева-консорт Камілла може стати просто королевою, без приставки "консорт", пише Hello з посиланням на джерела у дворі.

"Коронація – це слушний час, щоб почати використовувати "королеву Каміллу" в офіційній якості", – зазначив інсайдер

Під час одруження принца Чарльза на Каміллі Паркер-Боулз у 2005 році в Кларенс Хаусі заявили, що вона буде відома як принцеса-консорт, коли її чоловік стане королем. Однак у посланні з нагоди початку святкування Платинового ювілею 6 лютого минулого року покійна королева Єлизавета II сказала, що вона "щиро бажає, щоб, коли цей час настане, Камілла була відома як королева-консорт, оскільки вона продовжує свою власну справу служіння країні".

Починаючи з коронації, палац діятиме за прецедентом, створеним попередніми дружинами королів, включаючно з королевою Олександрою, королевою Марією та королевою Єлизаветою, королевою-матір'ю.

Раніше Фокус писав, що після смерті королеви новий титул отримали принц Вільям та Кейт Міддлтон. Тепер старший син монарха, принц Вільям, як перший у черзі на престол після свого батька носить титул "принц Уельський", а його дружина відповідно — "принцеса Уельська".

На коронацію Карла III, яка відбудеться 6 травня цього року, буде запрошено близько двох тисяч гостей. Серед запрошених – принц Гаррі та Меган Маркл, проте чи прилетять вони, наразі невідомо, оскільки пара поставила Букінгемському палацу умову.