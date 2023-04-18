Королева-консорт Камілла образилася на принца Гаррі через його мемуари

У біографічній книзі герцог Сассекський звинувачує мачуху в "зливанні" інформації пресі.

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Королева-консорт Камілла була ображена одним конкретним звинуваченням у нещодавніх мемуарах принца Гаррі, у яких критикувалися члени королівської родини. Про це пише Daily Mail.

Суперечливі мемуари "Запасний" розповідали про життя принца від втрати матері до зустрічі з дружиною Меган Маркл.

У книзі, що вийшла у січні 2023, принц Гаррі стверджував, що його мачуха Камілла "зливала" в ЗМІ історії про королівську родину, щоб покращити свій імідж. Герцог Сассекський сказав: "У мене складні почуття щодо матчухи, яка, як я думав, нещодавно пожертвувала мною на своєму особистому вівтарі PR".

Згодом під час інтерв’ю принц також заявив, що почали просочуватися історії після того, як він і його брат "благали" Карла ІІІ не одружуватися з Каміллою. У новому інтерв'ю джерела, близькі до королеви-консорта, стверджують, що принц Гаррі її "образив".

Король Карл ІІІ з дружиною та сином Фото: Getty Images

Фіона Петті-Фіцморіс, маркіза Ленсдаун, сказала: "Звичайно, це її турбує, звичайно, це болить. Але вона не дозволяє цьому дістатися".

Скандальні мемуари принца Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, дружина Карла ІІІ зʼявилася на публіці з особливою брошкою.

Також Фокус писав про новий титул Камілли Паркер-Боулз після коронації Карла ІІІ.