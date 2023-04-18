Принц Гарри и принц Уильям будут разделены на коронации, чтобы "избежать драмы"

Герцог Сассекский, вероятно, будет сидеть рядом со своими двоюродными сестрами, принцессами Евгенией и Беатрис.

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Принц Уильям и принц Гарри будут разделены на коронации отца, чтобы "избежать драмы". Об этом пишет Express.

Сыновья Карла III 6 мая 2023 года посетят коронацию британского монарха. Однако ожидается, что герцоги, которых не видели вместе после похорон королевы Елизаветы II в сентябре 2022, будут держаться на расстоянии.

38-летний герцог Сассекский будет сидеть в нескольких рядах позади 40-летнего Уильяма и других высокопоставленных членов королевской семьи во время церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Инсайдеры сообщили изданию, что умышленное расположение мест будет сделано, чтобы предотвратить любую конфронтацию или другое "неудобное столкновение" между двумя отчужденными братьями на мероприятии.

Издание также сообщило, что Гарри, вероятно, будет сидеть рядом со своими двоюродными сестрами, принцессами Евгенией и Беатрис.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Ожидается, что Гарри вернется в дом в Монтесито, штат Калифорния, вскоре после коронации 6 мая, когда также будет четвертый день рождения его сына Арчи.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Во время коронации Меган Маркл останется в США с двумя детьми.

Напомним, принц Уильям не планирует мириться со своим скандальным братом.

Также Фокус писал о разговоре принца Гарри и Карла ІІІ "по душам" накануне коронации.