Принц Гаррі та принц Вільям будуть розділені на коронації, аби "уникнути драми"

Герцог Сассекський, ймовірно, сидітиме поруч зі своїми двоюрідними сестрами, принцесами Євгенією та Беатріс.

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Принц Вільям та принц Гаррі будуть розділені на коронації батька, аби "уникнути драми". Про це пише Express.

Сини Карла ІІІ 6 травня 2023 відвідають коронацію британського монарха. Однак очікується, що герцоги, яких не бачили разом після похорону королеви Єлизавети II у вересні 2022, будуть триматися на відстані наступного місяця.

38-річний герцог Сассекський сидітиме у кількох рядах позаду 40-річного Вільяма та інших високопоставлених членів королівської родини під час церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Інсайдери повідомили виданню, що навмисне розташування місць буде зроблено, щоб запобігти будь-якій конфронтації чи іншим "незручним зіткненням" між двома відчуженими братами на заході.

Видання також повідомило, що Гаррі, ймовірно, сидітиме поруч зі своїми двоюрідними сестрами, принцесами Євгенією та Беатріс.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Очікується, що Гаррі повернеться до свого дому в Монтесіто, штат Каліфорнія, незабаром після коронації 6 травня, коли також буде четвертий день народження його сина Арчі.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Під час коронації Меган Маркл залишиться в Монтесіто з двома їхніми дітьми.

Нагадаємо, принц Вільям не планує миритися зі скандальним братом.

Також Фокус писав про розмову принца Гаррі та Карла ІІІ "по душах" напередодні коронації.