Принц Гарри пропустит концерт после коронации отца: в чем причина
Саму коронацию герцог посетит без супруги и детей.
Принц Гарри пропустит концерт после коронации Карла III, чтобы улететь сразу домой и быть с Меган Маркл и их двумя детьми. Об этом пишет Mirror.
Королевский источник рассказал, что герцог Сассекский сказал своему отцу, что он не останется на выходные после празднования в Вестминстерском аббатстве 6 мая, это также та самая дата, что и четвертый день рождения его сына принца Арчи.
Концерт состоится на следующий день, 7 мая, в Виндзорском замке, на котором выступят Take That, Кэти Перри и Лайонел Ричи.
Гарри планирует поспешить обратно в Монтесито, чтобы с опозданием отпраздновать день рождения Арчи с Меган и их дочерью, принцессой Лилибет, которой в июне 2023 года исполнится два года.
Королевский источник рассказал: "После долгих переговоров Гарри сказал, что вернется на коронацию короля, но это будет лишь кратковременный визит".
"Организаторам сообщили, что Гарри не посетит концерт вместе с остальной королевской семьей, и это очень жаль, поскольку это будет такое потрясающее событие".
На прошлой неделе Букингемский дворец подтвердил, что герцог посетит коронацию монарха, но жена и дети не будут сопровождать его.
Для Гарри это будет лишь кратковременный визит в Великобританию, поскольку источники утверждают, что он не планирует посещать ни одну из своих британских благотворительных организаций, пока он находится в Лондоне.
Напомним, королева-консорт Камилла обиделась на принца Гарри из-за его скандальных мемуаров.
Также Фокус писал о сумме состояния короля Карла III перед его коронацией.