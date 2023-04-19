Принц Гарри пропустит концерт после коронации отца: в чем причина

Саму коронацию герцог посетит без супруги и детей.

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Принц Гарри пропустит концерт после коронации Карла III, чтобы улететь сразу домой и быть с Меган Маркл и их двумя детьми. Об этом пишет Mirror.

Королевский источник рассказал, что герцог Сассекский сказал своему отцу, что он не останется на выходные после празднования в Вестминстерском аббатстве 6 мая, это также та самая дата, что и четвертый день рождения его сына принца Арчи.

Концерт состоится на следующий день, 7 мая, в Виндзорском замке, на котором выступят Take That, Кэти Перри и Лайонел Ричи.

Гарри планирует поспешить обратно в Монтесито, чтобы с опозданием отпраздновать день рождения Арчи с Меган и их дочерью, принцессой Лилибет, которой в июне 2023 года исполнится два года.

Королевский источник рассказал: "После долгих переговоров Гарри сказал, что вернется на коронацию короля, но это будет лишь кратковременный визит".

Принц Гарри Фото: Dax Shepard/Instagram

"Организаторам сообщили, что Гарри не посетит концерт вместе с остальной королевской семьей, и это очень жаль, поскольку это будет такое потрясающее событие".

На прошлой неделе Букингемский дворец подтвердил, что герцог посетит коронацию монарха, но жена и дети не будут сопровождать его.

Для Гарри это будет лишь кратковременный визит в Великобританию, поскольку источники утверждают, что он не планирует посещать ни одну из своих британских благотворительных организаций, пока он находится в Лондоне.

Принц Гарри Фото: Getty

Напомним, королева-консорт Камилла обиделась на принца Гарри из-за его скандальных мемуаров.

Также Фокус писал о сумме состояния короля Карла III перед его коронацией.