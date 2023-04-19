Королівська кондитерка розповіла про весільний торт Меган Маркл і принца Гаррі

Клер Птак зізналася, що Меган Маркл дала їй дуже конкретне завдання, а потім замовила торт на день народження своєї доньки Лілібет.

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Королівська кондитерка зі Східного Лондона Клер Птак розповіла про зв'язок із Меган Маркл і повідомила, який торт вона спекла на весілля акторки з принцом Гаррі. Вказівки, за словами Клер, були дуже чіткими. Про це пише Daily Mail.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл було у 2018 році, і хоч воно не було таким урочистим, як весілля принца Вільяма, але все-таки привернуло увагу таблоїдів і вийшло розкішним. До того ж його супроводжували численні скандали та чутки. У мережі обговорювали сукню Меган, її прикраси та весільне частування. Головною темою обговорення став весільний торт.

Пекарка зі Східного Лондона Клер Птак розповіла про процес випікання частування для герцога та герцогині, розповівши, як Меган доручила їй спекти весільний торт.

"Меган спеціально сказала мені: "Я не хочу вказувати тобі, що робити ... причина, через яку я вибрала тебе, в тому, що я люблю твою випічку, твою роботу, твою точку зору. І я подумала: "Боже мій, це так круто. Найкращий брифінг!" — згадала Клер, відзначивши, що, попри її зв'язок із Гаррі та Меган, вона є прихильницею короля Карла, додавши, що "кумедно бути пов'язаною з половиною сім'ї".

Вона створила для Гаррі та Меган шість різних варіантів торта, перш ніж вони зупинилися на варіанті з лимоном і бузиною.

Як готували весільний торт принца Гаррі та Меган Маркл

Клер Птак приготувала торт, використовуючи 200 лимонів сорту амальфі, 500 яєць, 20 кг борошна, 20 кг вершкового масла, 20 кг цукру і 10 пляшок лікеру з бузини, зроблених у маєтку королеви Сандрінгем у Норфолку.

Також торт був прикрашений трьома різними видами півонії — улюбленої квітки Меган. Він не був традиційним багаторівневим творінням, а складався із шарів різних розмірів, розміщених на окремих золотих тарілках.

Весільний торт принца Гаррі та Меган Маркл

Пекарка, яка керує модною пекарнею Violet Bakery в Східному Лондоні, працювала зі своєю командою з шести пекарів повний робочий день протягом п'яти днів на великих кухнях Букінгемського палацу напередодні важливого дня.

Шматочки торта були подані 600 гостям на прийомі в Сент-Джорджес-холі.

Вважається, що кожен шматочок коштував 80 фунтів стерлінгів, а виготовлення багатошарової центральної частини, що складається з трьох частин, за чутками, коштувало до 50 000 фунтів стерлінгів.

Вона описала смак торта як баланс солодкого й терпкого в поєднанні з ароматом бузини.

"Вершковий крем солодкий, а лимонний сир дуже терпкий, тому, коли ви відкушуєте шматочок, відбувається дуже приємний вибух смаку, адже всі ці аромати ідеально збалансовані", — додала вона.

Минулого року вона попрацювала з принцом Гаррі та Меган Маркл удруге, створивши частування для першого дня народження Лілібет.

Клер Птак також приготувала торт для Лілібет Фото: Instagram violetcakeslondon

Серед них був двоярусний торт із полуничним масляним кремом. Начинка торта була з лимонів і квітів бузини. На вебсайті пекарні торт описаний як "три шари ванільного бісквіту, збризканого сиропом із квіток бузини та наповненого лимонним сиром". Верх і боки торта "покриті масляним кремом, ароматизованим соком і цедрою лимонів із узбережжя Амальфі та прикрашені нарізаною зацукрованою лимонною цедрою".

"Було абсолютним задоволенням приготувати цей особливий торт до дня народження Лілібет. Бажаю їй дуже щасливого року!" — писала Клер у соцмережах.

Що стосується принца Вільяма та Кейт Міддлтон, то їхній весільний торт був традиційнішим. На вечерю подали одразу два торти: шоколадний бісквіт і традиційний весільний "білий". Кейт і Вільям вибрали складну восьмиярусну конструкцію на фруктовій основі із 17 окремих стандартних тортів, покритих кремом і глазур'ю, та прикрашену квітами з цукрової пасти.