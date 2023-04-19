Королевский кондитер рассказала о свадебном торте Меган Маркл и принца Гарри

Клэр Птак призналась, что Меган Маркл дала ей очень конкретное задание, а позже заказала ей торт на день рождения малышки Лилибет.

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Королевский кондитер из Восточного Лондона Клэр Птак рассказала о связи с Меган Маркл и сообщила, какой торт она испекла на свадьбу актрисы с принцем Гарри. Указания, по словам Клэр, были очень четкими. Об этом пишет Daily Mail.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл была в 2018 году и хоть она не была такой торжественной, как свадьба принца Уильяма, но все-таки привлекла внимание таблоидов и получилась роскошной. К тому же ее сопровождали многочисленные скандалы и слухи. В Сети обсуждали платье Меган, ее украшения и свадебное угощение. Главной темой для обсуждения стал свадебный торт.

Пекарь из Восточного Лондона Клэр Птак рассказала о процессе выпечки угощения для герцога и герцогини, рассказав, как Меган поручила ей испечь свадебный торт.

"Меган специально сказала мне: "Я не хочу указывать тебе, что делать… причина, по которой я выбрала тебя, в том, что я люблю твою выпечку, твою работу, твою точку зрения. И я подумала: "Боже мой, это так круто. Лучший брифинг!" – вспомнила Клэр, отметив, что, несмотря на ее связь с Гарри и Меган, она является поклонницей короля Карла, добавив, что "забавно быть связанной с половиной семьи".

Она создала для Гарри и Меган шесть разных вариантов торта, прежде чем они остановились на варианте с лимоном и бузиной.

Как готовили свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл

Клэр Птак приготовила торт, используя 200 лимонов сорта Амальфи, 500 яиц, 20 кг муки, 20 кг сливочного масла, 20 кг сахара и 10 бутылок ликера из бузины, сделанных в поместье королевы Сандрингем в Норфолке.

Также торт был украшен тремя разными видами пионов — любимым цветком Меган. И не был традиционным многоуровневым творением, а состоял из слоев разных размеров, размещенных на отдельных золотых блюдах.

Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл

Пекарь, владеющая модной пекарней Violet Bakery в Восточном Лондоне, работала со своей командой из шести пекарей полный рабочий день в течение пяти дней на больших кухнях Букингемского дворца в преддверии важного дня.

Кусочки торта были поданы 600 гостям на обеденном приеме в Сент-Джорджес-холле.

Считается, что каждый кусочек стоил 80 фунтов стерлингов, а изготовление многослойной центральной части, состоящей из трех частей, по слухам, стоило до 50 000 фунтов стерлингов.

Она описала вкус торта как баланс сладкого и терпкого в сочетании с ароматом бузины.

"Сливочный крем сладкий, а лимонный творог очень терпкий, поэтому, когда вы откусываете кусочек, происходит очень приятный взрыв вкуса: ведь все эти ароматы идеально сбалансированы", — добавила она.

В прошлом году она поработала с принцем Гарри и Меган Маркл во второй раз, создав угощения для первого дня рождения Лилибет.

Клэр Птак также приготвоила торт для малышки Лилибет Фото: Instagram violetcakeslondon

Среди них был двухъярусный торт с клубничным масляным кремом. Начинка торта была из лимонов и цветов бузины. На веб-сайте пекарен торт описан как состоящий из "трех слоев ванильного бисквита, сбрызнутого сиропом из цветков бузины и наполненного лимонным творогом". Верх и бока торта "покрыты масляным кремом, ароматизированным соком и цедрой лимонов с побережья Амальфи, и украшены нарезанной засахаренной лимонной цедрой".

"Было абсолютным удовольствием приготовить этот особенный торт ко дню рождения Лилибет. Желаю ей очень счастливого года!", — писала Клэр в соцсетях.

Что касается принца Уильяма и Кейт Миддлтон, то их свадебный торт был более традиционным. На ужин подали сразу два торта: шоколадный бисквит и традиционный свадебный "белый". Кейт и Уильям выбрали сложную восьмиярусную конструкцию на фруктовой основе из 17 отдельных стандартных тортов, покрытую кремом и глазурью и украшенную цветами из сахарной пасты.