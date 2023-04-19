Принц Гарри сразу же улетит в США после "быстрого и неудобного" визита в Великобританию, — эксперт
Младший сын британского монарха посетит его коронацию без супруги и детей.
Принц Гарри сразу после коронации отца покинет территорию Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.
По словам королевского эксперта, герцог Сассекский "улетит обратно в Калифорнию" после "быстрого и неудобного" визита в Великобританию на коронацию британского монарха.
После коронации своего отца Карла III 38-летний герцог Сассекский, вероятно, поспешит домой в свой особняк Монтесито, чтобы "поздним вечером" отпраздновать четвертый день рождения своего сына, принца Арчи.
На прошлой неделе было подтверждено, что принц Гарри посетит коронацию один, а его жена Меган Маркл останется в Калифорнии со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет.
Не исключено, что Гарри вылетит сразу после церемонии и вернется в Калифорнию почти вовремя, чтобы отпраздновать поздним вечером со своим маленьким сыном Арчи, которому в тот день исполнится четыре года.
"Это, конечно, будет быстрый и неудобный визит. Я имею в виду, кто бы не пострадал от того, что его назвали злодеем, когда его обвинили, как Камиллу, в "сливе" в прессу историй, которых она не рассказывала".
Напомним, принц Гарри не посетит концерт после коронации отца.
Также Фокус писал о свадебном торте принца Гарри и Меган Маркл.