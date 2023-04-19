Принц Гарри сразу же улетит в США после "быстрого и неудобного" визита в Великобританию, — эксперт

Младший сын британского монарха посетит его коронацию без супруги и детей.

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Принц Гарри сразу после коронации отца покинет территорию Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

По словам королевского эксперта, герцог Сассекский "улетит обратно в Калифорнию" после "быстрого и неудобного" визита в Великобританию на коронацию британского монарха.

После коронации своего отца Карла III 38-летний герцог Сассекский, вероятно, поспешит домой в свой особняк Монтесито, чтобы "поздним вечером" отпраздновать четвертый день рождения своего сына, принца Арчи.

Принц Гарри Фото: Dax Shepard/Instagram

На прошлой неделе было подтверждено, что принц Гарри посетит коронацию один, а его жена Меган Маркл останется в Калифорнии со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Не исключено, что Гарри вылетит сразу после церемонии и вернется в Калифорнию почти вовремя, чтобы отпраздновать поздним вечером со своим маленьким сыном Арчи, которому в тот день исполнится четыре года.

"Это, конечно, будет быстрый и неудобный визит. Я имею в виду, кто бы не пострадал от того, что его назвали злодеем, когда его обвинили, как Камиллу, в "сливе" в прессу историй, которых она не рассказывала".

Скандальные мемуары принца Гарри Фото: Getty

Напомним, принц Гарри не посетит концерт после коронации отца.

Также Фокус писал о свадебном торте принца Гарри и Меган Маркл.