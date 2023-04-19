51% британців вважають, що уряд не повинен фінансувати коронацію Карла ІІІ

Коронація короля коштуватиме мільйони фунтів стерлінгів, і сплатити рахунок лягає на платників податків.

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Згідно з новим опитуванням YouGov, проведеним трохи більше ніж за два тижні до коронації Чарльза і королеви-консорту Камілли, 51% опитаних дорослих вважають, що церемонія не повинна фінансуватися з скарбниці держави. Про це пише Yahoo.

Майже третина – 32% – сказали, що це необхідні витрати, а близько 18% респондентів не змогли дати відповіді.

Але через те, що бюджет історичної події національного масштабу не розголошується, а уряд не коментує очікувану загальну вартість, сума державних коштів, які мають бути витрачені, залишається невідомою.

Захід, який проходить на тлі кризи вартості життя, з якою зіткнулася Великобританія, а також на тлі страйків лікарів, вчителів та інших державних службовців через підвищення заробітної плати, було названо критиками "порожнім витраченням грошей платників податків".

Деякі непідтверджені прогнози припускають, що майбутня історична подія може коштувати країні від 62 до 114 мільйонів доларів.

Коронація покійної Єлизавети II коштувала 1,1 мільйона доларів у 1953 році — 25,5 мільйона доларів на сьогоднішній день, тоді як дід Карла Георг VI був коронований за 560 тисяч доларів у 1937 році — 30,7 мільйона доларів у 2023 році та це найдорожча коронація за останні 300 років.

Виконавчий директор передвиборчої групи Republic Грем Сміт назвав коронацію "дорогою пантомімою" та "ляпасом мільйонам людей, які борються з кризою вартості життя".

Як і у випадку з ювілеями та іншими подібними подіями, загальна вартість та розподіл фінансування будуть доступні лише після події 6 травня.

Раніше Фокус писав, що Букінгемський палац випустив колекцію порцеляни з нагоди коронації короля Карла ІІІ.