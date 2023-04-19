51% британцев считают, что правительство не должно финансировать коронацию Карла III

Коронация короля обойдется в миллионы фунтов стерлингов, и оплатить счет ложится на налогоплательщиков.

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Согласно новому опросу YouGov, проведенному чуть более чем за две недели до коронации Чарльза и королевы-консорта Камиллы, 51% опрошенных взрослых считают, что церемония не должна финансироваться из казны государства. Об этом пишет Yahoo.

Почти треть — 32% — сказали, что это необходимые траты, а около 18% респондентов не смогли дать ответ.

Но в связи с тем, что бюджет исторического события национального масштаба не разглашается, а правительство не комментирует ожидаемую общую стоимость, сумма государственных средств, которые должны быть израсходованы, остается неизвестной.

Мероприятие, проходящее на фоне кризиса стоимости жизни, с которым столкнулась Великобритания, а также на фоне забастовок врачей, учителей и других государственных служащих из-за повышения заработной платы, было названо критиками "пустой тратой денег налогоплательщиков".

Некоторые неподтвержденные прогнозы предполагают, что будущее историческое событие может стоить стране от 62 до 114 миллионов долларов.

Коронация покойной Елизаветы II стоила 1,1 миллион долларов в 1953 году — 25,5 миллиона долларов на сегодняшний день, в то время как дед Карла Георг VI был коронован за 560 тысяч долларов в 1937 году — 30,7 миллиона долларов в 2023 году и это самая дорогая коронация за последние 300 лет.

Исполнительный директор предвыборной группы Republic Грэм Смит назвал коронацию "дорогой пантомимой" и "пощечиной миллионам людей, борющихся с кризисом стоимости жизни".

Как и в случае с юбилеями и другими подобными событиями, общая стоимость и распределение финансирования будут доступны только после события 6 мая.

Ранее Фокус писал, что Букингемский дворец выпустил коллекцию фарфора по случаю коронации короля Карла III.