Netflix опублікував кадри шостого сезону серіалу "Корона" (фото)

У шостому сезоні глядачі побачать останні дні життя принцеси Діани.

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За місяць до виходу першої частини шостого, останнього, сезону історико-драматичного серіалу "Корона" стримінговий сервіс Netflix опублікував перші кадри, на яких зображені головні герої.

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Вийшов перший трейлер останнього сезону "Корони" (відео)

Зокрема, з'явилися зображення принців Вільяма і Гаррі з їхньою матір'ю Діаною, принцесою Уельською, за кілька тижнів до її смерті в 1997 році, Елізабет Дебікі, яка грає Діану, на супер'яхті зі своїм хлопцем Доді Аль-Фаєдом в її останню відпустку перед тим, як вона загинула в автокатастрофі в серпні 1997 року, а також пари, яка сидить на задньому сидінні розкішного авто.

За словами Елізабет Дебікі, втілити на екрані останні дні життя народної принцеси було справді унікальним завданням.

"Я думаю, що для актора це дійсно унікальне завдання — зобразити ті дні. Я справді просто довіряла емоційному плану Пітера (Пітер Морган — режисер серіалу), який він створив, щоб ми могли йому слідувати. Це була інтерпретація, і я думаю, що це мало для мене емоційний сенс, тому я чіплялася за це. Тому що, очевидно, це руйнівно і загрожує, і ми ніколи не дізнаємося цього".

Домінік Вест зіграв принца Чарльза Фото: Netflix

Халід Абдалла, який грає Доді Аль-Файєда, додав:

"Для мене було великою честю бути частиною цього проєкту, бути частиною "Корони" і грати Доді".

Фото: Netflix

Серед опублікованих кадрів — і фото Імельди Стонтон у ролі покійної королеви, яка на знімку крупним планом виглядає глибоко нещасною.

Імельда Стонтон у ролі Єлизавети II Фото: Netflix

"Я живу з нею вже довгий час, тому цього разу я почувалася комфортніше. Мені подобається її нерухомість і її здатність не відволікатися на все, що впродовж усього її життя відбувалося навколо неї", — каже актриса.

Перша частина останнього сезону "Корони" вийде на потоковій платформі 16 листопада, а друга — 14 грудня.

Раніше Фокус писав, що в Британії серіал "Корона" звинуватили в спробі "зруйнувати королівську сім'ю".