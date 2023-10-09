Вийшов перший трейлер останнього сезону "Корони" (відео)

Фінальний сезон серіалу буде розділений на дві частини, які покажуть із різницею в місяць.

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Перший тизер-трейлер шостого сезону "Корони", історичного драматичного телесеріалу, що виходить на Netflix і присвячений правлінню королеви Великої Британії Єлизавети II, опубліковано в мережі. Як пише Varirty, фінальний сезон буде розділений на дві частини. Перші чотири епізоди дебютують на Netflix 16 листопада, а інші шість покажуть 14 грудня.

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Стало відомо, чим закінчиться останній епізод серіалу "Корона"

У трейлері глядач бачить королеву Єлизавету II у виконанні Імельди Стонтон, яка проходить повз зображення Клер Фой і Олівії Колман (попередні виконавиці ролі монарха у різні періоди її життя). Це данина поваги десятирічній подорожі серіалу.

Останній сезон проєкту авторства Пітера Моргана охопить період кінця 90-х і початку 2000-х років. Цей час був затьмарений трагічною смертю принцеси Уельської. Що стосується смерті Діани, джерело повідомило, що продюсерська група хотіла "зробити все правильно і поставитися до цього делікатно" в шостому сезоні. У серіалі також буде показано розквіт роману принца Вільяма і Кейт Міддлтон, поки вони обидва навчалися в Сент-Енрюському університеті.

Головні ролі зіграють Імельда Стонтон, Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани, Ед МакВей у ролі принца Вільяма, Лютер Форд у ролі принца Гаррі, Мег Белламі в ролі Кейт Міддлтон, Джонатан Прайс у ролі принца Філіпа, Домінік Вест у ролі принца Чарльза і Олівія Вільямс у ролі Камілли Паркер-Боулз.

За словами Дебікі, вона не відчувала тяжкості ролі народної принцеси перед тим, як приєднатися до проєкту:

"Я ніколи по-справжньому не розуміла, що було втрачено, тому що я не відчула на собі вплив, який вона мала на публіку... Вона багато чого мене навчила. Я думаю, що вона прожила своє життя з величезною мужністю і сильною любовною етикою. Вона справді сильно любила, і їй потрібно було, щоб її любили".

Раніше Фокус писав, що королева Камілла дивиться серіал "Корона", причому робить це таємно.