Вышел первый трейлер последнего сезона "Короны" (видео)

Финальный сезон сериала будет разделен на две части, которые покажут с разницей в месяц.

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Первый тизер-трейлер шестого сезона "Короны", исторического драматического телесериала, выходящего на Netflix и посвященного правлению королевы Великобритании Елизаветы II, опубликован в сети. Как пишет Varirty, финальный сезон будет разделен на две части. Первые четыре эпизода дебютируют на Netflix 16 ноября, а остальные шесть будут показаны 14 декабря.

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Стало известно, чем закончится последний эпизод сериала "Корона"

В трейлере зритель видит королеву Елизаветц II в исполнении Имельды Стонтон, которая проходит мимо изображений Клэр Фой и Оливии Колман (предыдущие исполнительницы роли монарха в разные периоды ее жизни). Это дань уважения десятилетнему путешествию сериала.

Последний сезон проекта авторства Питера Моргана охватит период конца 90-х и начала 2000-х годов. Это время было омрачено трагической смертью принцессы Уэльской. Что касается смерти Дианы, источник сообщил, что продюсерская группа хотела "сделать все правильно и отнестись к этому деликатно" в шестом сезоне. В сериале также будет показан расцвет романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пока они оба учились. в Сент-Энрюсском университете.

Главные роли сыграют Имельда Стонтон, Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы, Эд МакВей в роли принца Уильяма, Лютер Форд в роли принца Гарри, Мэг Беллами в роли Кейт Миддлтон, Джонатан Прайс в роли принца Филлипа, Доминик Уэст в роли принца Чарльза и Оливия Уильямс в роли Камиллы Паркер-Боулз.

По словам Дебики, она не ощущала тяжести роли народной принцессы перед тем, как присоединиться к проекту:

"Я никогда по-настоящему не понимала, что было потеряно, потому что я не испытала на себе влияние, которое она имела на публику… Она многому меня научила. Я думаю, что она прожила свою жизнь с огромным мужеством и сильной любовной этикой. Она действительно сильно любила, и ей нужно было, чтобы ее любили".

Ранее Фокус писал, что королева Камилла смотрит сериал "Корона", причем делает это тайно.