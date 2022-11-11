Королева-консорт Камилла втайне смотрит скандальный сериал "Корона"

А вот король Карл, ее супруг, скорей всего сериалом про собственную семью не заинтересовался

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Бывшая сотрудница короля Карла III, которая работала на него, когда он еще был наследным принцем Чарльзом, рассказала, что его супруга, королева-консорт Камилла "определенно" смотрит скандальный сериал "Корона". Об этом пишет Daily Mail.

А вот сам король за сериалом не следит. Он "не вызвал у него интереса", — уверена Кристина Кириаку, которая ранее занимала пост директора по связям с общественностью короля с 2009 по 2016 год.

Кириаку опасается, что шоу Netflix может изменить мнение молодых зрителей о короле и о монархии в целом, потому что они склонны верить всему, что показывают в сериале, и они не будут разбираться в том, насколько он неточен.

К тому же, считает Кристина, сериал "Корона" излишне драматизирует все события. Но даже неточный и излишне эмоциональный, он, конечно, оказывает огромное влияние на королевскую семью. И ясно что кто-то из них точно его смотрит.

И наверняка, это Камилла Паркер-Боулз, ведь в пятом сезоне показаны события, которые привели к разводу принца Чарльза и принцессы Дианы, что напрямую касается и ее самой. Так что, считает Кристина Кириаку, королева-консорт следит за сериалом.

[ + – ] Оливия Уильямс в роли Камиллы Паркер-Боулз и Доминик Уэст в роли принца Чарльза Фото: Скриншот

"Я думаю, что королева-консорт определенно смотрела сериал. И обсуждала его со своей семьей. Но не думаю, что у короля будет на него время. Не думаю, что эта телесага вызовет у него интерес", — отметила бывшая сотрудница короля.

Пятый сезон "Короны", вероятно, шокирует зрителей своими взрывоопасными сюжетами и выдуманными сюжетными линиями. И наблюдается рост негативной реакции на "бесчувственное" изображение королевской семьи в девяностые годы.

Поскольку теперь "Корона"затрагивает недавние события, которые еще свежи в памяти зрителей, сериал подвергся критике за фальсификацию сюжетов и драматизацию сюжета.

Среди них распад брака Чарльза и Дианы, скандальное интервью Дианы в Panorama и знаменитый телефонный разговор между Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз.

Премьер-министры сэр Джон Мейджор и сэр Тони Блэр уже раскритиковали сериал за неточность.

А бывшей жене принца Эндрю, Саре Фергюсон, и вовсе пришлось оправдываться, когда ее обвинили в том, что она якобы консультирует создателей "Короны".