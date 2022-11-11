Королева-консорт Камілла потайки дивиться скандальний серіал "Корона"

А ось король Карл, її чоловік, швидше за все, серіалом про власну родину не зацікавився

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Колишня співробітниця короля Карла III, яка працювала на нього, коли він ще був наслідним принцом Чарльзом, розповіла, що його дружина королева-консорт Камілла "безперечно" дивиться скандальний серіал "Корона". Про це пише Daily Mail.

А ось сам король за серіалом не стежить. Він "не викликав у нього інтересу", — упевнена Крістіна Кіріаку, яка раніше обіймала посаду директорки зі зв'язків із громадськістю короля з 2009 по 2016 рік.

Кіріаку побоюється, що шоу Netflix може змінити думку молодих глядачів про короля і про монархію в цілому, тому що вони схильні вірити всьому, що показують у серіалі, і вони не знатимуть, наскільки він неточний.

До того ж Крістіна вважає, що серіал "Корона" надто драматизує всі події. Але навіть неточний і надмірно емоційний, він, звичайно, дуже впливає на королівську родину. І зрозуміло, що хтось із них точно його дивиться.

І, напевно, це Камілла Паркер-Боулз, адже у п'ятому сезоні показані події, які призвели до розлучення принца Чарльза та принцеси Діани, що безпосередньо стосується і її самої. Тож, Крістіна Кіріаку вважає, що королева-консорт стежить за серіалом.

[ + – ] Олівія Вільямс у ролі Камілли Паркер-Боулз та Домінік Вест у ролі принца Чарльза Фото: Скриншот

"Я думаю, що королева-консорт безперечно дивилася серіал. І обговорювала його зі своєю родиною. Але не думаю, що у короля буде на нього час. Не думаю, що ця телесага викличе у нього інтерес", — зазначила колишня співробітниця короля.

П'ятий сезон "Корони", ймовірно, шокує глядачів своїми вибухонебезпечними сюжетами та вигаданими сюжетними лініями. І спостерігається зростання негативної реакції на "бездушне" зображення королівської сім'ї у дев'яності роки.

Оскільки тепер "Корона" зачіпає недавні події, які ще свіжі в пам'яті глядачів, серіал розкритикував фальсифікацію сюжетів і драматизацію сюжету.

Серед них розпад шлюбу Чарльза та Діани, скандальне інтерв'ю Діани в Panorama та знаменита телефонна розмова між Чарльзом та Каміллою Паркер-Боулз.

Прем'єр-міністри сер Джон Мейджор та сер Тоні Блер вже розкритикували серіал за неточність.

А колишній дружині принца Ендрю, Сарі Фергюсон, взагалі довелося виправдовуватися, коли її звинуватили в тому, що вона нібито консультує творців "Корони".