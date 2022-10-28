Колишню дружину принца Ендрю звинуватили у тому, що вона консультує творців "Корони"

Сара "Фергі" Фергюсон, герцогиня Йоркська, була змушена виправдовуватися.

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63-річна Фергі, колишня дружина скандального принца Ендрю, була змушена виправдовуватися, коли вкотре з'явилися чутки, що вона консультувала творців серіалу "Корона". Про це пише Daily Mail.

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, опинилася в центрі скандалу, коли у компанії Left Bank Pictures заявили, що 63-річна Фергі прагнула з ними працювати консультанткою із серіалу "Корона".

Нібито ця тема випливла, коли вони спілкувалися з приводу екранізації її любовного роману Her Heart for a Compass ("Її серце для компаса").

Під час обговорення з босом Енді Харрісом почали обговорювати те, як її покажуть у серіалі Netflix і вона запропонувала допомогти з інформацією про її персонажа у серіалі та інсайдерською інформацією про королівську родину.

"Вона неодноразово зв'язувалася електронною поштою та телефоном. Вона дала пораду та довідкову інформацію і сказала, що у неї є погляд зсередини, який робить її безцінною для шоу як консультанта", — заявив інсайдер і зазначив, що Фергі вказала на свій власний досвід роботи у кіноіндустрії, оскільки вона була продюсером фільму 2009 року "Молода Вікторія".

Герцогиня Йоркська заперечує, що співпрацювала із творцями "Корони", але говорила про серіал в інтерв'ю.

Вона поскаржилася, що її екранному втіленню дісталося мало екранного часу та розповіла, що писала Енді Харрісу: "Привіт! Де Фергі?!" Вона додала: "Я сказала йому: "Чому я не можу допомогти своєму персонажу?!".

Через кілька тижнів вона розповіла іншому журналу, що дійсно говорила з Харрісом про "Корону".

"Я подивилася "Корону" і подумала, що вона гарно знята. Кінематографія зроблена чудово. Мені сподобалося, як вони показали моє весілля. Я написала Енді Харрісу, який продюсував "Корону", але це було більше про ідею перетворити її серце для компаса "у фільм чи серіал, ніж про мій образ", — зізналася колишня дружина сина королеви Єлизавети, втягнутого в секс-скандал.

[ + – ] Весілля Сари Фергюсон та принца Ендрю Фото: Скриншот

Однак через розбіжності з приводу серіалу і почуття, що королівська сім'я починає активно відкидати шоу, яке вони колись неохоче терпіли, тепер Фергі, здається, відчуває необхідність дистанціюватися від "Корони".

Джерело, близьке до герцогині Йоркської, зазначило, що вона "думала, що могла б просто дати деяке уявлення про свого персонажа, і, звичайно ж, жодна оплата не обговорювалася".

За кілька годин джерело повідомило, що герцогиня "категорично" не пропонувала консультацій щодо The Crown. І те, що вона говорила, неправильно витлумачено.

Ще пізніше представник Сари Фергюсон сказав: "Минулого року герцогиня зв'язалася з Енді Харрісом, який продюсує "Корону", і у них була дискусія про кіноадаптацію її роману "Її серце для компаса". Вони не обговорювали "Корону" або будь-яку ідею про те, що вона якимось чином допоможе з серіалом. Така пропозиція була зроблена окремо в якийсь момент спільним другом, але жодна зі сторін не просунулась уперед".

Це сталося після того, як друзі принцеси Діани розкритикували "бездушність" Netflix після того, як знімальна група "Корони" була помічена на зйомках моментів, що передували її фатальній автокатастрофі — всього за 100 ярдів від паризького тунелю, де вона загинула 25 років тому.

[ + – ] Зйомки аварії для серіалу "Корона"

На знімках було видно, що знімальна група знімає автомобіль Mercedes у Парижі недалеко від місця автокатастрофи, що забрала її життя і Доді Аль-Фаєда.

Деббі Франк, астрологиня Діани, сказала, що принци Гаррі та Вільям будуть в жаху, коли побачать відтворення моментів, що передували смерті їхньої матері.

"Очевидно, що дітям Діани неприємно бачити це знову. Це байдуже. Думаю, творці "Корони" вважають, що мають право показати реконструкцію сцен, що передували її смерті, і що це має драматичне значення. Але родичі думають інакше", — сказала вона.

Брат принцеси Діани по-своєму відреагував на зйомки трагічних моментів у Парижі та Барселоні. Граф Спенсер опублікував знімок храму на березі озера у сімейному маєтку, де похована його сестра. Там шанувальники принцеси Діани залишають квіти на знак пам'яті про неї.