Міністр оборони США встановив Signal просто на свій робочий комп'ютер у Пентагоні, — WP

Міністр оборони США Піт Хегсет встановив месенджер Signal для таємного спілкування просто на свій робочий комп'ютер у Пентагоні.

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Про це пише видання Washington Post.

Журналісти отримали нові деталі щодо скандалу Signalgate. Вони з'ясували, що міністр оборони США Піт Хегсет вів листування про секретні військові приготування в чаті в Signal просто з кабінету в Пентагоні.

Як стверджує видання, ще на початку березня Хегсет доручив прокласти до свого робочого комп'ютера звичайний інтернет-кабель, ймовірно, для того, аби можна було встановити месенджер.

Зазначається, що в Пентагоні фактично не ловить стільниковий зв'язок, а працівникам взагалі забороняють користуватися мобільними телефонами.

На запит преси головний речник Пентагону Шон Парнелл відповів, що спосіб комунікації міністра оборони США і заявив, що інформація журналістів помилкова.

"Ми можемо підтвердити, що міністр ніколи не використовував Signal на своєму службовому комп'ютері", — сказав він..

У Білому домі назвали публікацію Washington Post "несуттєвою історією" і сказали, що месенджер Signal допущений до використання в урядових цілях.

Водночас експерт із питань державного управління Майкл А. Бейлі в інтерв'ю Politico сказав: "Терпіння республіканців з кожною незручною ситуацією стає дедалі менше".

Нагадаємо, що 21 квітня президент США Дональд Трамп висловив свою підтримку міністру оборони Піту Гегсету після того, як його звинуватили у "зливі" секретних даних про удари в Ємені в чаті Signal, до якого були додані його дружина, брат і особистий адвокат.

У березні видання The Atlantic розповіло, що радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майкл Волц випадково додав журналіста в секретний чат у Signal, де обговорювали операцію в Ємені.