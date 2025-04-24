Министр обороны США установил Signal прямо на свой рабочий компьютер в Пентагоне, — WP

Министр обороны США Пит Хегсет установил мессенджер Signal для тайного общения прямо на свой рабочий компьютер в Пентагоне.

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Об этом пишет издание Washington Post.

Журналисты получили новые детали относительно скандала Signalgate. Они выяснили, что министр обороны США Пит Хегсет вел переписку о секретных военных приготовлениях в чате в Signal прямо из кабинета в Пентагоне.

Как утверждает издание, еще в начале марта Хегсет поручил проложить к своему рабочему компьютеру обычный интернет-кабель, вероятно, для того, чтобы можно было установить мессенджер.

Отмечается, что в Пентагоне фактически не ловит сотовая связь, а работникам вообще запрещают пользоваться мобильными телефонами.

На запрос прессы главный представитель Пентагона Шон Парнелл ответил, что способ коммуникации министра обороны США и заявил, что информация журналистов ошибочна.

"Мы можем подтвердить, что министр никогда не использовал Signal на своем служебном компьютере", — сказал он.

В Белом доме назвали публикацию Washington Post "несущественной историей" и сказали, что мессенджер Signal допущен к использованию в правительственных целях.

В то же время эксперт по вопросам государственного управления Майкл А. Бейли в интервью Politico сказал: "Терпение республиканцев с каждой неудобной ситуацией становится все меньше".

Напомним, что 21 апреля президент США Дональд Трамп выразил свою поддержку министру обороны Питу Гегсету после того, как его обвинили в "сливе" секретных данных об ударах в Йемене в чате Signal, к которому были добавлены его жена, брат и личный адвокат.

В марте издание The Atlantic рассказало, что советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майкл Волц случайно добавил журналиста в секретный чат в Signal, где обсуждалась операция в Йемене.