Бывшую жену принца Эндрю обвинили в том, что она консультирует создателей "Короны"

Сара "Ферги" Фергюсон, герцогиня Йоркская, была вынуждена оправдываться.

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63-летняя Ферги, бывшая жена скандального принца Эндрю, была вынуждена оправдываться, когда в очередной раз появились слухи о том, что она консультировала создателей сериала "Корона". Об этом пишет Daily Mail.

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, оказалась в центре скандала, когда в компании Left Bank Pictures заявили, что 63-летняя Ферги стремилась с ними работать консультантом по сериалу "Корона".

Якобы эта тема всплыла, когда они общались по поводу экранизации ее любовного романа Her Heart for a Compass ("Ее сердце для компаса").

Во время обсуждения с боссом Энди Харрисом начали обсуждать то, как ее покажут в сериале Netflix и она предложила помочь с информацией о ее персонаже в сериале и инсайдерской информацией о королевской семье.

"Она неоднократно связывалась по электронной почте и по телефону. Она дала совет и справочную информацию и сказала, что у нее есть взгляд изнутри, который делает ее бесценной для шоу в качестве консультанта", — заявил инсайдер и отметил, что Ферги указала на свой собственный опыт работы в киноиндустрии, поскольку она была продюсером фильма 2009 года "Молодая Виктория".

Герцогиня Йоркская отрицает, что сотрудничала с создателями "Короны", но говорила о сериале в интервью.

Она пожаловалась, что ее экранному воплощению досталось мало экранного времени и рассказала, что писала Энди Харрису: "Привет! Где Ферги?!" Она добавила: "Я сказала ему: "Почему я не могу помочь своему персонажу?!".

Несколько недель спустя она рассказала другому журналу, что действительно говорила с Харрисом о "Короне".

"Я посмотрела "Корону" и подумала, что она хороша снята. Кинематография была сделана превосходно. Мне понравилось, как они показали мою свадьбу. Я написала Энди Харрису, который продюсировал "Корону", но это было больше об идее превратить "Ее сердце для компаса" в фильм или сериал, чем о моем образе", — призналась бывшая жена сына королевы Елизаветы, втянутого в секс-скандал.

[ + – ] Свадьба Сары Фергюсон и принца Эндрю Фото: Скриншот

Однако из-за разногласий по поводу сериала и растущего чувства, что королевская семья начинает активно отвергать шоу, которое они когда-то неохотно терпели, теперь Ферги, кажется, чувствует необходимость дистанцироваться от "Короны".

Источник, близкий к герцогине Йоркской, отметил, что она "думала, что могла бы просто дать некоторое представление о своем персонаже, и, конечно же, никакой платы не обсуждалось".

Через несколько часов источник сообщил, что герцогиня "категорически" не предлагала консультаций по поводу The Crown. И то, что она говорила, было неверно истолковано.

Еще позже представитель Сары Фергюсон сказал: "В прошлом году герцогиня связалась с Энди Харрисом, который продюсирует "Корону", и у них была дискуссия об киноадаптации ее романа "Ее сердце для компаса". Они не обсуждали "Корону" или какую-либо идею о том, что она каким-либо образом поможет с сериалом. Такое предложение было сделано отдельно в какой-то момент общим другом, но ни одна из сторон не продвинулась вперед".

Это произошло после того, как друзья принцессы Дианы раскритиковали "бесчувственность" Netflix после того, как съемочная группа "Короны" была замечена на съемках моментов, предшествовавших ее фатальной автокатастрофе — всего в 100 ярдах от парижского туннеля, где она погибла 25 лет назад.

[ + – ] Съемки аварии для сериала "Корона"

На снимках было видно, что съемочная группа снимает автомобиль Mercedes в Париже недалеко от места автокатастрофы, унесшей жизни ее и Доди Аль-Файеда.

Дебби Франк, астролог Дианы, сказала, что принцы Гарри и Уильям будут в ужасе, когда увидят воссоздание моментов, предшествовавших смерти их матери.

"Очевидно, что детям Дианы неприятно видеть это снова. Это бесчувственно. Думаю, создатели "Короны" считают, что имеют право показать реконструкцию сцен, предшествовавших ее смерти, и что это имеет драматическое значение. Но родственники думают иначе", — сказала она.

Брат принцессы Дианы по-своему отреагировал на съемки трагических моментов в Париже и Барселоне. Граф Спенсер опубликовал снимок храма на берегу озера в семейном поместье, где похоронена его сестра. Там поклонники принцессы Дианы оставляют цветы в знак памяти о ней.