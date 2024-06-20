Сара Фергюсон ответила на слухи о повторном замужестве с принцем Эндрю

Друзья бывших супругов уже около 10 лет обещают, что герцоги снова свяжут себя узами брака. Пара развелась в 1996 году, но сохранила очень теплые отношения.

Сара, герцогиня Йоркская, заявила, что не собирается второй раз обмениваться клятвами верности со своим бывшим мужем, принцем Эндрю, с которым развелась в 1996 году после 10 лет брака, пишет в своей колонке колумнист Ричард Иден.

Таким был ответ Фергюсон на слова друзей, которые то там, то тут рассказывали СМИ на протяжении 10 лет, что Сара и Эндрю возобновят свой брак.

"Меня постоянно спрашивают об этом. Мы довольны тем, как мы общаемся сейчас, спасибо", – сказала она.

Пара, поженившаяся в Вестминстерском аббатстве в 1986 году, остается близкой с тех пор, как развелась десять лет спустя. У них родились дочери Беатрис и Евгения.

Свадьба Сары Фергюсон и принца Эндрю Фото: DianaLegacy

Сейчас бывшие супруги живут в особняке Royal Lodge с 30 комнатами в Большом Виндзорском парке. Принц Эндрю должен покинуть Royal Lodge, поскольку его дочери, принцесса Евгения и принцесса Беатрис, имеют собственные дома, а его бывшая жена Сара Фергюсон, как сообщается, приобрела жилье в Лондоне. Однако брат короля не желает покидать любимый дом. Монарх позволил ему остаться там при условии, что тот заплатит за ремонт особняка со своего кармана.

В 2014 году Сара и Эндрю купили шале на швейцарском горнолыжном курорте Вербье за ​​18 миллионов фунтов стерлингов в рамках совместной ипотеки. В то время его называли "семейной инвестицией", но в 2022 году он был продан за 19 миллионов фунтов стерлингов.

Несмотря на все скандалы вокруг бывшего мужа, герцогиня всегда с теплотой отзывается о нем и всячески поддерживает.

Эндрю отказался от королевских обязанностей после своего провального интервью программе BBC Newsnight в 2019 году. Однако Ферги говорит, что у него дела идут "очень хорошо" и что "ему нравится быть дедушкой".

Герцогиня Йоркская всегда тепло отзывается о своем бывшем муже

"Он замечательный отец и дедушка", – подчеркнула она.

Недавно опального принца дважды упомянули в Придворном циркуляре, официальном отчете о королевских мероприятиях, хотя он больше не является "действующим членом королевской семьи". В нем записано, что он сопровождал короля Чарльза на награждении Орденом Подвязки в тронном зале Виндзорского замка, а также на ланче, который состоялся в тот же день.

Ранее Фокус писал, что король Чарльз ІІІ пригрозил разорвать отношения с принцем Эндрю.