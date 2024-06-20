Сара Фергюсон відповіла на чутки про повторне заміжжя з принцом Ендрю

Друзі колишнього подружжя вже близько 10 років обіцяють, що герцоги знову одружаться. Пара розлучилася 1996 року, але зберегла дуже теплі стосунки.

Сара, герцогиня Йоркська, заявила, що не збирається вдруге обмінюватися клятвами вірності зі своїм колишнім чоловіком, принцом Ендрю, з яким розлучилася 1996 року після 10 років шлюбу, пише у своїй колонці колумніст Річард Іден.

Такою була відповідь Фергюсон на слова друзів, які то там, то тут розповідали ЗМІ впродовж 10 років, що Сара й Ендрю відновлять свій шлюб.

"Мене постійно запитують про це. Ми задоволені тим, як ми спілкуємося зараз, спасибі", — сказала вона.

Пара, яка одружилася у Вестмінстерському абатстві 1986 року, залишається близькою відтоді, як розлучилася 10 років потому. У них народилися дочки Беатріс і Євгенія.

Весілля Сари Фергюсон і принца Ендрю Фото: DianaLegacy

Наразі колишнє подружжя живе в маєтку Royal Lodge із 30 кімнатами у Великому Віндзорському парку. Принц Ендрю має покинути Royal Lodge, оскільки його доньки, принцеса Євгенія та принцеса Беатріс, мають власні домівки, а його колишня дружина Сара Фергюсон, як повідомляється, придбала житло в Лондоні. Однак брат короля не бажає залишати улюблений дім. Монарх дозволив йому залишитися там за умови, що той заплатить за ремонт будинку зі своєї кишені.

У 2014 році Сара і Ендрю купили шале на швейцарському гірськолижному курорті Верб'є за 18 мільйонів фунтів стерлінгів у межах спільної іпотеки. У той час його називали "сімейною інвестицією", але 2022 року його продали за 19 мільйонів фунтів стерлінгів.

Попри всі скандали навколо колишнього чоловіка, герцогиня завжди з теплотою відгукується про нього і всіляко підтримує.

Ендрю відмовився від королівських обов'язків після свого провального інтерв'ю програмі BBC Newsnight 2019 року. Однак Фергі каже, що в нього справи йдуть "дуже добре" і що "йому подобається бути дідусем".

Герцогиня Йоркська завжди тепло відгукується про свого колишнього чоловіка

"Він чудовий батько і дідусь", — наголосила вона.

Нещодавно опального принца двічі згадали в Придворному циркулярі, офіційному звіті про королівські заходи, хоча він більше не є "чинним членом королівської сім'ї". У ньому записано, що він супроводжував короля Чарльза на нагородженні Орденом Підв'язки в тронному залі Віндзорського замку, а також на ланчі, який відбувся того ж дня.

Раніше Фокус писав, що король Чарльз ІІІ пригрозив розірвати стосунки з принцом Ендрю.