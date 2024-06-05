В Древнем Египте фараонов изображали в коронах: ни одна из них не была найдена

Египтологи объяснили, куда делись короны фараонов Древнего Египта.

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В Древнем Египте богов и фараонов всегда изображали с короной, которую по мнению археологов, они уносили в могилу для загробной жизни. Но ни одной такой короны не было найдено ни внутри саркофагов, ни рядом с ними, пишет Ancient Origins.

Таким образом возникает вопрос, существовали ли эти короны на самом деле? Возможно, их украли расхитители гробниц?

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Дело в том, что далеко не все гробницы были разграблены до того, как их обнаружили археологи. Ученые объясняют отсутствием корон в гробницах тем, что их использовали только в изображениях фараонов и их статуях, чтобы обозначить определенный, важный этап в жизни фараона.

Исследователи говорят, что нет ничего странного в том, что не было найдено ни одной короны, а также других артефактов фараонов: посохов, скипетров и так далее.

Археологи говорят, что у фараонов Древнего Египта было множество различных типов корон. Красная корона или Дешретас являлся символом Нижнего Египта, белая корона – Верхнего Египта, двойная корона (комбинация белой и красной) – военная корона, которую носил мифический царь загробного мира Осирис. Также в Древнем Египте существовал царский головной убор Немес.

К примеру, фараонов во время войн изображали с военной короной, отображая ситуацию в жизни фараона и его королевства. Поэтому каждая конкретная корона была связана с конкретной эпохой правления.

Богов же изображали с коронами, так как египтяне верили, что они были первыми царями до сотворения мира и первой египетской династии около 5 тыс. лет назад. Фараоны же были избранными потомками тех первых королей-богов.

Но если разные короны символизировали вехи в жизни фараона, то головной убор Немес обозначал завершение земной жизни фараона и начало следующей. Головной убор Немеса зачастую присутствовал на посмертных масках фараонов. Самым ярким примером является посмертная маска Тутанхамона.

Головной убор в золотую и синюю полоску, на самом деле, не является настоящей короной, а представляет из себя ткань, покрывающую макушку и затылок.

Головной убор Тутанхамона также был украшен такой деталью как урей – стилизованное изображение богини-кобры Уаджит — покровительницы Нижнего Египта. Рядом с уреем зачастую помещали изображение богини-коршуна Нехбет — покровительницы Верхнего Египта.

Также Немес Тутанхамона был выполнен из золота и лазурита. Голубой драгоценный камень, который в Древнем Египте часто клали в гробницы, должен был сопровождать умершего в загробной жизни.

Напомним, в Древнем Египте Млечный Путь был богиней. Ученые создали моделирование внешнего вида нашей галактики таким образом, как бы она выглядела, если на нее смотрели древние египтяне 4000 лет назад.