Услада для глаз и души: 7 сериалов, которые порадуют настоящих эстетов

Эстетическими и завораживающими могут быть не только исторические костюмированные сериалы, но и детективы или ужасы. Сюжет, свет, операторская работа – все это составляющие качественного кино, которое хочется пересматривать в деталях.

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Подыскивая новый сериал для просмотра и просматривая трейлеры, многие большое внимание уделяют не только сюжету, но и картинке. Если он не просто интересный, но еще и эстетически привлекательный, шансы, что его посмотрят, вырастают в разы. И речь иедет не только о внешности героев или костюмах, но и о визуальной составляющей. The Courier собрал сериалы, эстетическая составляющая которых понравится даже самым притязательным зрителям.

"Бриджертоны"

"Бриджертоны" – американский стриминговый драматический сериал в исторических декорациях, созданный Крисом Ван Дьюсено и продюсируемый Шондой Раймс. О основан на серии романов Джулии Куинн, действие которых разворачивается во время сезонов лондонского высшего общества эпохи Регентства, когда дебютант представляют при дворе. Первый сезон рассказывает о Дафне Бриджертон (Фиби Дайневор), старшей дочери могущественной семьи Бриджертон, когда она дебютирует на конкурентном рынке браков Regency London. Она очень надеется, что повторит судьбу своих родителей, которые обожают друг друга, и найдет настоящую любовь. Но когда ее старший брат (Джонатан Бейли) начинает исключать ее потенциальных женихов, светский скандал, написанный таинственной леди Уистлдаун (Джули Эндрюс), бросает тень на Дафну. Появляется крайне желанный и мятежный герцог Гастингс (Реже-Жан Пейдж), убежденный холостяк и добыча сезона для мам дебютанток. Несмотря на заявления о том, что им ничего не нужно из того, что может предложить другой, их притяжение неоспоримо, и искры летят между ними, когда они оказываются вовлеченными в нарастающую битву умов, пытаясь соблюсти ожидания общества относительно их будущего.

Сериал имел огромный успех и "дорос" до трех полноценных сезонов, а четвертый находится в работе. Героем каждого нового сезона становится другой человек, но всех их объединяет семья Бриджертон. А еще шоу отличается яркими красками, увитыми плющом зданиями и бальными платьями. Оно наполнено мягкими тонами и широкими классическими кадрами, воплощающими в жизнь идеализированную версию высшего общества 1810-х годов.

"Одинокие сердца"

"Одинокие сердца" — американский телесериал в жанре подростковой драмы, созданный Джошем Шварцем.

Действие сериала разворачивается в привилегированном обществе курорта Ньюпорт Бич в Калифорнии. Главного героя, 16-летнего юношу по имени Райан с криминальным прошлым, приглашает на время в свою семью государственный защитник, и его богатая жена-застройщик в Ньюпорт-Бич (Южная Калифорния). Супруги живут в округе Ориндж.

Парень, которого выгнала и бросила его неуравновешенная мать-алкоголичка, подружился с сыном адвоката Сетом, и вскоре они становятся лучшими друзьями. Округ, в котором теперь живет Райаон, – райское место на побережье, где живут зажиточные люди, и все вокруг кажется прекрасным. Однако под внешним благополучием скрывается мир, полный лжи и предательства, в котором все ведут двойную жизнь.

Зритель, как и в случае с "Бриджертонами", остается в рамках темы высшего общества, но переносится из Англии 19 века в Калифорнию начала 2000-х годов. Шоу охватывает побережье Калифорнии, демонстрируя потрясающие виды на океан, пропитанный солнечным светом, а также оживленную ночную жизнь высшего класса и элегантные величественные дома, что придает сериалу особый шарм. Он дает зрителям возможность заглянуть в жизнь богатых в округе Ориндж.

"Доктор Хаус"

"Доктор Хаус" — американский телесериал в жанре медицинской драмы, в центре которого – антисоциальный, наркозависимый, остроумный и высокомерный врач Грегори Хауса (Хью Лори), гениальный диагност. Из-за поздно диагностированного инфаркта мышцы бедра у него серьезно повреждена мышечная ткань на правой ноге, из-за чего он ходит с тростью и постоянно испытывает боль. Ее он забивает сильнодействующими обезбаливающими. Он и его команда врачей пытаются вылечить сложные и редкие заболевания у очень больных обычных людей в США.

Казалось бы, какое отношение имеет такого рода сериал к эстетике. Однако ценители качественной картинке по достоинству оценят шоу. Оно снято очень четко, отражая стерильную обстановку больницы. В этом ключе сериал отдает предпочтение серым и синим тонам, более холодные тона дополняют серьезность обстановки и сохраняют медицинскую эстетику на переднем плане.

"Корона"

"Корона" – исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Он следует за жизнью покойной королевы, и каждый сезон соответствует постоянно меняющейся эстетике того времени, охватывая в среднем 10 лет. Общие планы дворцов и сельской местности передают ощущение величия, как подобает королевским особам. Стоит отметить абсолютное следование историческим источникам и работу над костюмами героев, которые полностью отвечают реальным нарядам их прототипов в разных ситуацичях. Кинематография прекрасна, и в сочетании с тонкостями освещения и операторской работы зритель видит шоу, которое идеально изображает королевскую власть, оставаясь при этом несколько интимным.

"Шерлок"

"Шерлок" – британский сериал в жанре детективной криминальной драмы, основанный на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе. В этой модернизированной версии Шерлок Холмс (Бенедикт Камбэрбетч) живет в Лондоне начала 21-го века и ведет себя более дерзко по отношению к инспектору-детективу Скотланд-Ярда Грегу Лестрейду (Руперт Грейвс), потому что он на самом деле менее уверен в себе. Доктор Джон Ватсон (Мартин Фримен) теперь довольно молодой ветеран афганской войны, куда более активный, чем его литературный прототип.

Dark academic — единственный правильный способ описать декорации, с разбросанными повсюду книгами и случайными черепами и исследованиями, живущими в холодильнике. Цветовая палитра сильно склоняется к темной стороне, что идеально соответствует слегка болезненным сюжетным линиям.

"Девочки Гилмор"

"Девочки Гилмор" – американский комедийно-драматический телесериал, созданный Эми Шерман-Паладино. В центре сюжета – 32-летняя мать-одиночка Лорелай, которая живет со своей дочерью-подростком Рори в маленьком городке Старс Холлоу, штат Коннектикут, с сумасшедшими соседями и множеством взлетов и падений.

Сериал давно стал классикой и вдохновением для модных дизайнеров. Эстетика жизни в маленьком городке и осеннее настроение, представленные через наряды Лорелей и Рори, наряду со щедрым использованием оранжевых и коричневых оттенков, создают идеально теплый вымышленный мир.

"Очень странные дела"

"Очень странные дела" – американский научно-фантастический драматический сериал с элементами ужасов, созданный братьями Даффер для стриминг-сервиса Netflix. Можно спорить насчет попадания шоу в эту сборку, однако стоит признать, что оно очень эстетически приятно. 80-е представлены как период ностальгии, в то же время сохраняя всеобъемлющую тему ужаса, показанную через темную и зловещую цветовую градацию наряду с неоновым освещением и указателями в стиле ретро. Сочетание теплых интерьеров контрастирует с сырой темнотой снаружи, вовлекая зрителей в этот таинственный и интригующий мир.

Ранее Фокус писал про три криминальных сериала от Netflix, которые не отпустят до последней минуты.